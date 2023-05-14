NBA／湖人多點開花 粉碎勇士衛冕夢

儘管前一場比賽無緣在勇士隊主場終結系列賽，但「紫金大軍」湖人隊昨天回到主場後沒再讓機會溜走，在詹姆斯進帳30分、9籃板、9助攻，後衛里夫斯也繳出23分、6助攻加持下，最終以122：101在系列賽第6戰淘汰衛冕軍勇士，讓戴維斯也直言，是時候再一次與詹姆斯攜手奪下冠軍了。

湖人昨天回到主場後進行變陣，改由施羅德頂替范德比爾特先發。而湖人在開賽後也展開猛攻，首節就一度取得17分領先，儘管勇士接下來也在柯瑞與奇兵迪文森佐領軍下追近比數，但在防守端卻無法擋下多點開花的湖人，最終湖人就在團隊5人得分上雙下，以21分差距粉碎了勇士的衛冕美夢。

而在昨天取勝後，詹姆斯也拿下個人生涯第41個系列賽的勝利，超越湖人前輩費雪，成為史上贏得最多系列賽的球員。談到接下來將與金塊隊爭奪西區冠軍，詹姆斯說：「這將會是一輪很棒的系列賽，他們整個賽季都在西區保持領先，我們非常尊敬他們，如果我們不能全神貫注，他們將會讓我們很難受。」

至於拿下17分、20籃板的戴維斯更是霸氣宣言，「想要和詹姆斯再拿一座冠軍，我認為現在是時候了。事實上我們球隊內部的期望，是比打進西區冠軍賽高出很多的。」相較於繼續前行的湖人，勇士在無緣衛冕後則將面臨檢討的壓力。

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