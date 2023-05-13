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NBA／盼當終生勇士人 格林：想跟一路奮戰的夥伴走到最後

聯合新聞網／ 綜合報導
格林在G6賽後受訪時表達了與老東家勇士續約的意願。 路透社
格林在G6賽後受訪時表達了與老東家勇士續約的意願。 路透社

勇士隊本季最後一場比賽中，「嘴綠」格林(Draymond Green)陷入犯規麻煩，且在第四節剩11分鐘時就因小腿抽筋退場，沒有再回到場上。本季結束後將成為自由球員的他，今天有可能是他身披勇士戰袍的最後一場比賽，賽後受訪時他也宣示了想成為終生勇士人的意願。

格林今天上場24分鐘，攻下9分9籃板外帶3助攻的成績。他在第四節開局球隊落後11分時因小腿抽筋被換下場後，勇士在短短兩分鐘內被湖人打出11比0的攻勢，徹底拉開比分，格林也沒有再回到場上。「我原先有機會回到比賽」，格林賽後受訪時提及此事，「但總管邁爾斯(Bob Myers)阻止了我，他說冒著小腿撕裂的風險回到場上追趕22分的落後『並不聰明』」。

格林的合約在賽季結束後將面臨兩種選擇：第一個是執行明年2760萬美元的球員選項，另一個則是進入自由市場以簽下更長的合約。「正如我多年來告訴你們的一樣，我想成為終生勇士人」，格林在賽後表明了想待在勇士隊的意願，「我想跟這些一同奮戰的夥伴走到最後」。

格林在效力勇士隊的11年期間功績彪炳，曾入選過四次明星賽，包含今年在內一共拿下八次年度防守陣容，說是勇士隊的防守中樞一點也不為過。與浪花兄弟攜手拿下四座冠軍的他，曾受到不少人質疑是否為「體系球員」，他的價值對薪資空間吃緊的勇士來說難以估量，但絕對是勇士隊在夏天必須要處理的首要課題。

Draymond Green 勇士

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