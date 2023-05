NBA／巴特勒記者會裸身秀肌肉 羅瑞：我沒脫是怕你難堪

在巴特勒(Jimmy Butler)和阿德巴約(Bam Adebayo)的帶領之下,熱火擋住尼克的反撲,在主場搶下勝利,再次演出下剋上,系列賽4勝2敗淘汰尼克,成為史上第2支以老八種子身份闖進分區冠軍賽的球隊。

賽後媒體記者會上,巴特勒直接裸著上半身,露出八塊肌,大搖大敗地走進會'場,一旁的羅瑞(Kyle Lowry)還忍不住開玩笑。「不敢相信你居然是裸上身接受採訪。我本來也要脫掉上衣,只是怕你太難堪。」

不過言歸正傳,談到打進東區冠軍賽,巴特勒表示:「這意味著我們離目標更近一步。我們很清楚我們可以做到什麼,從季初開始就是如此。我們還差8場勝利。我一直都在說,我們團結一致,大夥都打得很賣力,我為他們感到非常驕傲。」

對於和尼克的系列賽,巴特勒說:「我們球隊最擅長就是打硬仗。我們樂於拚盡全力去贏得比賽,一直都是如此,我們做好了準備。能從附加賽一路打到東區冠軍賽,這奠基於我們陣中擁有很棒的球員。」

熱火在最近4年內3度打進東區冠軍賽,尋求自2020年以來重返總冠軍。加上湖人也淘汰了勇士,這是史上首度出現「老七」、「老八」同時挺進分區冠軍賽。

