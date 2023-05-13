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NBA／巴特勒記者會裸身秀肌肉 羅瑞：我沒脫是怕你難堪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒率熱火以老八之姿前進東區冠軍賽。 美聯社
巴特勒率熱火以老八之姿前進東區冠軍賽。 美聯社

在巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）的帶領之下，熱火擋住尼克的反撲，在主場搶下勝利，再次演出下剋上，系列賽4勝2敗淘汰尼克，成為史上第2支以老八種子身份闖進分區冠軍賽的球隊。

賽後媒體記者會上，巴特勒直接裸著上半身，露出八塊肌，大搖大敗地走進會'場，一旁的羅瑞（Kyle Lowry）還忍不住開玩笑。「不敢相信你居然是裸上身接受採訪。我本來也要脫掉上衣，只是怕你太難堪。」

不過言歸正傳，談到打進東區冠軍賽，巴特勒表示：「這意味著我們離目標更近一步。我們很清楚我們可以做到什麼，從季初開始就是如此。我們還差8場勝利。我一直都在說，我們團結一致，大夥都打得很賣力，我為他們感到非常驕傲。」

對於和尼克的系列賽，巴特勒說：「我們球隊最擅長就是打硬仗。我們樂於拚盡全力去贏得比賽，一直都是如此，我們做好了準備。能從附加賽一路打到東區冠軍賽，這奠基於我們陣中擁有很棒的球員。」

熱火在最近4年內3度打進東區冠軍賽，尋求自2020年以來重返總冠軍。加上湖人也淘汰了勇士，這是史上首度出現「老七」、「老八」同時挺進分區冠軍賽。

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