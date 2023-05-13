NBA／還是住在冷凍庫裡不出來 庫明加向勇士喊「吹密」

勇士隊小將庫明加(Jonathan Kuminga)這兩年來是球隊寄予厚望的年輕小將，沒想到例行賽有不少表現機會的他到了季後賽被打入冷宮，不僅場均時間大幅下滑，更數度跌出輪替。在勇士隊今天確定被淘汰止步於西區二輪後，庫明加陣營也傳出將在今年夏天尋求被交易。

庫明加是2021年NBA選秀第七順位，該年被公認是選秀大年，而他在首年就進入到球隊輪替，並隨隊拿下冠軍戒指。今年他在維金斯(Andrew Wiggins)缺陣期間表現亮眼，各項數據都有顯著提升，明星賽後21場比賽場均上場24.2 分鐘，得到 13.2 分，成為球隊重要的側翼戰力。

但從季後賽首輪對國王開始，庫明加的上場時間就不斷減少，從場均20.8分鐘跌到6.1分鐘，比菜鳥年還低，有三場比賽甚至連球都沒碰到過。「整季出賽大半時間，卻不知道為何突然改變」，庫明加曾在受訪時對輪替安排頗有微詞，「這令人感到難受，我不再每天擠出笑容」。

勇士隊今天結束了本季在季後賽的征途，根據外媒《The Athletic》報導，庫明加的經紀人預計在夏天和勇士討論到彼此的未來規劃。如果下個賽季球隊沒辦法保證他的輪替地位，那庫明加陣營將尋求被交易到「能提供更多機會」的球隊。

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