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NBA／勇士無緣衛冕 教頭說三巨頭還沒玩完：他們仍很能打

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
勇士教頭柯爾坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠軍隊伍，但三巨頭絕對還很能打否認要重建。 路透通訊社
勇士教頭柯爾坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠軍隊伍，但三巨頭絕對還很能打否認要重建。 路透通訊社

NBA季後賽西區第2輪，金州勇士今天遭洛杉磯湖人淘汰無緣衛冕。勇士教頭柯爾坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠軍隊伍，但柯瑞、K湯、格林實力仍足以扮演球隊核心。

法新社報導，這是柯爾（Steve Kerr）2014年掌勇士兵符以來首度於西區季後賽系列失利，儘管他不認為近年建立起的所謂「勇士王朝」將告終，但至少他承認這回是對手湖人打得較好。

柯爾說：「我為球隊、選手感到難過，但當下是表現較佳的隊伍勝出，這很現實。我們沒遺憾，但被淘汰真是糟透了。」

湖人今天在兩軍第6戰於主場122比101告捷，7戰4勝制系列賽以4比2勝出晉級西區決賽。柯爾賽後不久受訪時堅稱，勇士三巨頭－柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）並沒「玩完」。

被問及過去8季拿下4次總冠軍、6次打進總冠軍戰的勇士有無可能進入重建，柯爾說：「我覺得目前要我想這個問題還太早。若一定要我講，我會說格林、K湯、柯瑞這三員球隊核心還有頗多能耐，仍很能打。」

柯爾說：「我覺得他們都經歷了一個很好的賽季，遺憾沒能以巔峰做收，但三人依然是聯盟實力一流的選手，我仍覺得球隊有奪冠潛力。」

「我們今年沒能達標，但這並非路的盡頭，（我們）仍有可為。」

Stephen Curry Draymond Green Klay Thompson Steve Kerr

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