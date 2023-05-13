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NBA／「G6湯」退休了？湯普森烙賽表現恐遭勇士降薪續約

聯合新聞網／ 綜合報導
素有「G6湯」美名的湯普森(中)今天投射表現糟糕，19投僅3中，無法幫勇士隊力挽狂瀾延續季後賽之路。 路透社
素有「G6湯」美名的湯普森(中)今天投射表現糟糕，19投僅3中，無法幫勇士隊力挽狂瀾延續季後賽之路。 路透社

「 順風靠柯瑞(Stephen Curry)、逆風靠杜蘭特(Kevin Durant)、絕境靠湯神」，不僅是勇士全盛期的最佳寫照，也是對浪花兄弟二把手湯普森(Klay Thompson)的極高讚譽。但他在今年對湖人的系列賽G6中表現卻荒腔走板，不僅讓球迷質疑「G6湯」是否已經絕跡，原先預計與勇士討論延長合約的他可能也將迎來被減薪的命運。

過往的湯普森在系列賽第六戰有著多次代表作，「G6湯」的傳說不脛而走。2016年他在西區冠軍戰轟進一度是聯盟紀錄的11記三分球，幫助球隊續命；2018與2019對火箭分別轟下9顆、7顆三分球，最終都讓球隊拿下系列賽；而去年在西區準決賽以30分、8顆三分球幫助勇士淘汰灰熊則是他近期力作。

今天靠著首節的三分球，湯普森達成生涯季後賽500顆三分球，成為柯瑞後的歷史第二人。但今天勇士依舊是背水一戰，眾所矚目的「G6湯」不僅不復往日神威，表現更可說是十分烙賽，全場19投僅3中拿下8分，引以為傲的三分球更是僅12投2中。

湯普森令人失望的表現也在網路上被砲轟，鄉民們紛紛表示「他投丟的這些可都是空檔」、「G6湯已經退休了」、「2023年的G6湯比2023年的西蒙斯(Ben Simmons)還爛」。

事實上湯普森本季表現不差，三分穩定維持在四成，投進的數量更是生涯新高。但根據美媒報導，這輪系列賽慘淡的表現後(場均16.2分、命中率.343)，季後打算與勇士商談延長合約的他可能被球隊要求降薪，以避免團隊薪資爆炸的情況更加嚴峻。

Klay Thompson Stephen Curry 勇士

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