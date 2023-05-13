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NBA／投進中場壓哨球太嗨 湖人里夫斯：我不小心賞球迷巴掌

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯今天攻下23分，是球隊能晉級西區決賽的大功臣。 路透社
里夫斯今天攻下23分，是球隊能晉級西區決賽的大功臣。 路透社

湖人隊在今日以122:101擊敗勇士後順利挺進西區冠軍戰，小將里夫斯(Austin Reaves)再度挺身而出，攻下23分在全隊僅次於詹姆斯(LeBron James)，是本場比賽的致勝功臣。而表現搶眼的里夫斯，在賽後居然有要道歉的對象，原因是中場投進壓哨球太嗨，跟場邊球迷擊掌時不小心招呼到對方臉上了。

里夫斯這場比賽包含中場的大號壓哨三分球在內，一共12投7中，其中三分球5投4中，轟進23分，比勇士後場主力得分點湯普森(Klay Thompson)、普爾(Jordan Poole)加起來還多。「我們例行賽以2勝10敗的戰績開局，這可真不好受」，里夫斯說，「在季後賽開打的前一個月，我們就已經當季後賽在打了」。

湖人在G6開場表現強勢，曾領先多達17分，但勇士的反撲也來得相當快速，在柯瑞(Stephen Curry)遠投近切的帶動下，一度將落後拉回4分。上半場湖人始終無法拉開領先，而里夫斯在中場結束前投進橫跨半場的大號三分，確保了湖人能以雙位數領先進入下半場。

「我很抱歉揮到場邊球迷的臉」，里夫斯賽後受訪時笑著說道，「我只是太嗨了，能夠在全美最棒粉絲的面前打球，對我來說很特別，讓我忍不住有情緒化的表現」。季後里夫斯將成為受限自由球員，有機會拿到一張4年的大合約。

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