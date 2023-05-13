NBA／「我想是時候了」！ AD喊攜手詹姆斯再奪1冠

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中央社／ 台北13日電
湖人晉級西區冠軍戰；戴維斯賽後說：「我希望和詹姆斯再拿一座冠軍。」 美聯社
湖人晉級西區冠軍戰；戴維斯賽後說：「我希望和詹姆斯再拿一座冠軍。」 美聯社

洛杉磯湖人隊今天成功在季後賽關鍵第6戰，於主場以4比2淘汰衛冕軍金州勇士隊，晉級西區冠軍戰；戴維斯賽後說：「我希望和詹姆斯再拿一座冠軍。」

戴維斯（Anthony Davis）全場出賽約40分鐘，拿下17分、20籃板、2阻攻，回顧2019~20年賽季加盟湖人（Los Angeles Lakers），當年就在泡泡園區和隊友詹姆斯（LeBron James）聯手拿下總冠軍，但由於全關在園區裡比賽，也沒主客場制，外界一直為這座金盃打上問號。

接下來2個賽季戴維斯飽受受傷之苦，直到今年例行賽才繳出平均25.9分及生涯新高12.5籃板。

戴維斯季後賽更猛，首輪對曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）平均20.8分、13.7籃板、4.3阻攻；對勇士（Golden State Warriors）系列賽平均21.5分、14.5籃板，2輪季後賽投籃命中率超過50％。

想「再度震驚世界」的戴維斯接受轉播單位採訪時說：「想要和詹姆斯再拿一座總冠軍，現在我想是時候了。」

此外，已38歲的詹姆斯證明自己「還有油」，這場關門戰打了43分鐘，拿下30分、9籃板、9助攻，這也是詹姆斯自2020年10月9日總冠軍賽後，再在季後賽單場得到30分以上。

詹姆斯本季季後賽平均23.4分，是生涯16個季後賽季中倒數第2低，僅比2021年6場季後賽平均23.3分高，但現在詹姆斯幫手變多，確實不太需太多飆分。

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