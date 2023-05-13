快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯爾執教首度季後賽不敵西區球隊 勇士王朝面臨重組

中央社／ 台北13日電
柯爾執教以來首度在季後賽敗給西區球隊，勇士今夏將面臨續留球員與否的抉擇。 路透社
柯爾執教以來首度在季後賽敗給西區球隊，勇士今夏將面臨續留球員與否的抉擇。 路透社

金州勇士今天在季後賽不敵湖人，系列賽以2比4遭到淘汰。根據美國媒體報導，這是勇士總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來，首度在季後賽敗給西區球隊，這也很可能牽動勇士重組明年陣容。

現年57歲的柯爾，從2014-15年球季開始執掌金州勇士兵符，在這個對湖人的系列賽之前，季後賽對西區球隊有著19勝0敗的完美戰績，也就是說，過去只要勇士打進季後賽，一定都能直達總冠軍賽，也率領勇士拿過4次總冠軍。

金州勇士雖然拿下例行賽第6的成績，免去打附加賽的疲憊，但首輪對上季後賽新手沙加緬度國王，還是鏖戰到第7戰才順利晉級。

以勇士的主力輪替陣容來看，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的合約要到2026年才結束，勇士不太可能交易他，但是「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），很有可能是球團下手的目標之一。

根據美國運動媒體報導，湯普森明年是和勇士最後一年合約，年薪高達4321萬美元（約台幣13.4億元），雖然明年勇士能優先續約，但卻已經傳出，球團希望33歲的湯普森能「降價」續約。

另外根據美國運動新聞網站「The Athletic」報導，格林（Draymond Green）下個賽季雖然合約有球員選項，但必須在今年6月30日前決定是否執行，而勇士雖然有意續約，但不見得會開頂薪留人，加上格林若成為自由球員，還是有不少球隊願意要他。

除了先發三大主力外，對湖人系列賽僅平均出賽6.3分鐘的庫明加（Jonathan Kuminga）也出「怪聲」。他的經紀人對美媒「運動員」透露，如果庫明加不在勇士未來的主力名單內的話，他希望可以被交易到更多機會的地方。

延伸閱讀

NBA／勇士遭淘汰無緣衛冕 柯爾：我們不是冠軍級別球隊

NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人

NBA／為何勇士面對絕境仍保持自信？格林：依靠柯爾

NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

相關新聞

NBA／勇士遭淘汰無緣衛冕 柯爾：我們不是冠軍級別球隊

衛冕軍勇士在今天與湖人的系列賽第6戰，在進攻火力失衡的情況下，最終以21分差距不敵湖人遭到淘汰，不僅無緣衛冕也輸掉總教練...

NBA／羅素暗藏「湖人必勝定律」 記者會宣傳代言飲料遭沒收

季中交易從灰狼重返洛杉磯的羅素（D'Angelo Russell），成了湖人能夠闖進西區冠軍賽的關鍵功臣之一。一項數據顯示，本季季後賽羅素只要得到至少17分，湖人7戰全勝，顯然成了「必勝定律」。

NBA／「G6湯」退休了？湯普森烙賽表現恐遭勇士降薪續約

「 順風靠柯瑞(Stephen Curry)、逆風靠杜蘭特(Kevin Durant)、絕境靠湯神」，不僅是勇士全盛期的最佳寫照，也是對浪花兄弟二把手湯普森(Klay Thompson)的極高讚譽。但

NBA／盼當終生勇士人 格林：想跟一路奮戰的夥伴走到最後

在勇士隊本季最後一場比賽中，「嘴綠」格林(Draymond Green)陷入犯規麻煩，且在第四節剩11分鐘時就因小腿抽筋退場，沒有再回到場上。本季結束後將成為自由球員的他，今天有可能是他身披勇士戰袍的

NBA／巴特勒記者會裸身秀肌肉 羅瑞：我沒脫是怕你難堪

在巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）的帶領之下，熱火擋住尼克的反撲，在主場搶下勝利，再次演出下剋上，系列賽4勝2敗淘汰尼克，成為史上第2支以老八種子身份闖進分區冠軍

NBA／投進中場壓哨球太嗨 湖人里夫斯：我不小心賞球迷巴掌

湖人隊在今日以122:101擊敗勇士後順利挺進西區冠軍戰，小將里夫斯(Austin Reaves)再度挺身而出，攻下23分在全隊僅次於詹姆斯(LeBron James)，是本場比賽的致勝功臣。而表現搶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦