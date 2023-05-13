NBA／柯爾執教首度季後賽不敵西區球隊 勇士王朝面臨重組

金州勇士今天在季後賽不敵湖人，系列賽以2比4遭到淘汰。根據美國媒體報導，這是勇士總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來，首度在季後賽敗給西區球隊，這也很可能牽動勇士重組明年陣容。

現年57歲的柯爾，從2014-15年球季開始執掌金州勇士兵符，在這個對湖人的系列賽之前，季後賽對西區球隊有著19勝0敗的完美戰績，也就是說，過去只要勇士打進季後賽，一定都能直達總冠軍賽，也率領勇士拿過4次總冠軍。

金州勇士雖然拿下例行賽第6的成績，免去打附加賽的疲憊，但首輪對上季後賽新手沙加緬度國王，還是鏖戰到第7戰才順利晉級。

以勇士的主力輪替陣容來看，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的合約要到2026年才結束，勇士不太可能交易他，但是「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），很有可能是球團下手的目標之一。

根據美國運動媒體報導，湯普森明年是和勇士最後一年合約，年薪高達4321萬美元（約台幣13.4億元），雖然明年勇士能優先續約，但卻已經傳出，球團希望33歲的湯普森能「降價」續約。

另外根據美國運動新聞網站「The Athletic」報導，格林（Draymond Green）下個賽季雖然合約有球員選項，但必須在今年6月30日前決定是否執行，而勇士雖然有意續約，但不見得會開頂薪留人，加上格林若成為自由球員，還是有不少球隊願意要他。

除了先發三大主力外，對湖人系列賽僅平均出賽6.3分鐘的庫明加（Jonathan Kuminga）也出「怪聲」。他的經紀人對美媒「運動員」透露，如果庫明加不在勇士未來的主力名單內的話，他希望可以被交易到更多機會的地方。

udn討論區