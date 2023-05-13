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NBA／湖人平「老七」最佳表現 挑戰火箭最低種子衝冠紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人從谷底一路逆襲勇闖西區冠軍賽。 路透社
湖人從谷底一路逆襲勇闖西區冠軍賽。 路透社

湖人在西區季後賽第二輪第六戰痛宰勇士，讓對手連霸夢碎，湖人歷經季初的慘澹到季中補強脫胎換骨，如今已經站上西區冠軍賽的舞台，也是隊史第42次。

根據統計，湖人成為1970-71年以來第4支能在賽季多數時間處於5成勝率以下，依然闖進分區冠軍賽的球隊。

另一方面，湖人成為1995年火箭之後首支能以第6種子或更差的種子順序一路打進西區冠軍賽的球隊；當年尋求衛冕的火箭取得西區第6種子，然後一路扳倒排名更前的球隊，逆襲奪下總冠軍。如今排名第7的湖人有機會改寫這項紀錄。

同時，湖人已經追平歷史上「老七球隊」在季後賽的最佳成績。1987年例行賽排名第7的西雅圖超音速，一路殺到西區冠軍賽，最終遭到湖人橫掃出局。

湖人與金塊的首戰將在台灣時間5月17日早上8點30分登場，湖人將前往丹佛作客。

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