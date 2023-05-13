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NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人
湯普森（Klay Thompson）在第六戰的上半場三分球8投2中，未能如外界期待般上演「絕境湯」的瘋狂戲碼。不過，他還是在這場比賽達成一項生涯里程碑。
湯普森生涯季後賽累積命中501顆三分球，成為柯瑞（Stephen Curry）之後，第2位達到此成績的球員。柯瑞在第六戰之前累積命中614顆三分球。
排名「浪花兄弟」之後的詹姆斯（LeBron James），先前也是累積451顆三分球，哈登（James Harden）399顆，杜蘭特（Kevin Durant）361顆，如果能保持狀態下去，未來也都有機會挑戰500顆三分球大關。
Welcome to the 500 Threes Club!— Golden State Warriors (@warriors) May 13, 2023
Klay Thompson joins Stephen Curry as the only players in NBA playoff history to reach the mark. pic.twitter.com/8zHlI8vTXZ
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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