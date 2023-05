NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人

湯普森(Klay Thompson)在第六戰的上半場三分球8投2中,未能如外界期待般上演「絕境湯」的瘋狂戲碼。不過,他還是在這場比賽達成一項生涯里程碑。

湯普森生涯季後賽累積命中501顆三分球,成為柯瑞(Stephen Curry)之後,第2位達到此成績的球員。柯瑞在第六戰之前累積命中614顆三分球。

排名「浪花兄弟」之後的詹姆斯(LeBron James),先前也是累積451顆三分球,哈登(James Harden)399顆,杜蘭特(Kevin Durant)361顆,如果能保持狀態下去,未來也都有機會挑戰500顆三分球大關。

Welcome to the 500 Threes Club!



Klay Thompson joins Stephen Curry as the only players in NBA playoff history to reach the mark. pic.twitter.com/8zHlI8vTXZ