快訊

余祥銓要當爸爸了！他感動落淚證實「好孕來了」 余天透露2人婚禮進度

momo拿樣書來賣？出版社不滿要求下架：會把我玩死

「郭侯之爭」最新民調出爐 侯友宜領先郭台銘12.7%

NBA／湖人先發變陣 里夫斯大號壓哨三分半場10分領先勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里夫斯半場投進壓哨大號三分，湖人半場領先勇士10分。 美聯社
里夫斯半場投進壓哨大號三分，湖人半場領先勇士10分。 美聯社

在系列賽第5戰未能成功關門後，湖人今天回到主場進行第6戰進行變陣，擺出三後衛的先發陣容，並在首節就展開猛攻， 一度取得17分領先，儘管勇士隨後在柯瑞（Stephen Curry）領軍下展開反撲，但今天手感發燙的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），在中場休息前於半場投進超大號壓哨三分球，幫助湖人前兩節打完取得56：46領先。

聽牌的湖人前場比賽作客勇士主場，在遭到勇士多點開花攻勢轟炸，以及戴維斯（Anthony Davis）第四節提前傷退之下，最終未能終結系列賽，不過今天回到主場後也進行變陣，由施羅德（Dennis Schroder）頂替防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發，並與里夫斯、羅素（D'Angelo Russell）組成三後衛連線，搭配詹姆斯（LeBron James）、戴維斯先發。

而這樣的組合也讓湖人今天在開賽就火力全開，比賽前4分半鐘的6次團隊出手都命中，打出一波18：7的攻勢，首節中段還一度將差距擴大到17分，不過背水一戰的勇士也隨即展開反擊，替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手柯瑞開砲，其中柯瑞更是兩度完成精彩的「三分打」，個人單節拿下12分，幫助勇士首節打完追到26：31。

不過勇士浪花兄弟的湯普森（Klay Thompson）今天手感冰冷，開賽前10次出手僅命中1記三分球，所幸在迪文森佐適時頂上火力缺口下，勇士仍是在第二節緊咬比分不放，但湖人里夫斯也挺身而出，與詹姆斯聯手打出一波10：4的攻勢再將領擴大到雙位數。

儘管勇士也展現十足韌性，先是湯普森飆進個人第二顆三分球，魯尼更是連續在中距離與籃下接連進球，但湖人里夫斯在中場槍響前，投進一記Logo Shot壓哨球，幫助湖人在上半場打完取得10分領先。

湖人前兩節以詹姆斯攻下15分、3助攻表現最佳，戴維斯則是有9分、12籃板，至於里夫斯則有13分進帳，勇士部分則以柯瑞攻下12分表現最佳，迪文森佐則有10分進帳。

延伸閱讀

NBA／勇士成功延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

NBA／戴維斯排除腦震盪可能 狀況好轉自行走出球場

NBA／柯瑞飆27分率勇士主場贏球拚出G6 湖人輸球又折損AD

NBA／柯瑞飆壓哨外線 勇士半場11記三分彈領先湖人11分

相關新聞

Live／勇士背水一戰維金斯帶傷打 半場落後湖人10分

window.location.href="https://tw-nba.udn.com/nba/play_by_play/ad7a954c-64ad-4946-833f-e0a70b31000a";

NBA／湖人先發變陣 里夫斯大號壓哨三分半場10分領先勇士

在系列賽第5戰未能成功關門後，湖人今天回到主場進行第6戰進行變陣，擺出三後衛的先發陣容，並在首節就展開猛攻， 一度取得1...

NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

第六戰回到邁阿密，尋求在自家終結系列賽的熱火，靠著第四節中一波關鍵8比0攻勢，加上強悍的防守壓制對手反撲，最終仍是以96比92驚險過關，以4勝2敗淘汰尼克，挺進東區冠軍賽。 這是熱火隊史第10次

NBA／在鳳凰城待得不開心？美媒曝艾頓今夏恐被交易

儘管在引進杜蘭特（Kevin Durant）之後，太陽長期躍居奪下西冠的賭盤首位，但隨著第二輪第6戰慘敗金塊，知名記者史坦（Marc Stein）在報導指出，太陽今夏很可能面臨陣容變動，特別是艾頓（D

NBA／太陽被淘汰恐人事大地震 艾頓成箭靶：我不想離開

季中發動杜蘭特(Kevin Durant)交易案的太陽，直指總冠軍意圖明顯，然而本季在西區二輪就提前落馬、2:4遭到金塊淘汰。根據美媒報導，太陽在季後將迎來人事大地震，球隊希望能圍繞杜蘭特及布克(De

NBA／傳烏紗帽恐將不保 太陽主帥威廉斯：不擔心我的工作

根據美國媒體指出，在西區準決賽遭到淘汰的太陽季後恐將迎來人事大地震，而主帥威廉斯(Monty Williams)也被認為是可能的開刀對象。在近日受訪時，他坦然表示，人事的更迭是籃球商業的一部份，對此自

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦