NBA／湖人先發變陣 里夫斯大號壓哨三分半場10分領先勇士

在系列賽第5戰未能成功關門後，湖人今天回到主場進行第6戰進行變陣，擺出三後衛的先發陣容，並在首節就展開猛攻， 一度取得17分領先，儘管勇士隨後在柯瑞（Stephen Curry）領軍下展開反撲，但今天手感發燙的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），在中場休息前於半場投進超大號壓哨三分球，幫助湖人前兩節打完取得56：46領先。

聽牌的湖人前場比賽作客勇士主場，在遭到勇士多點開花攻勢轟炸，以及戴維斯（Anthony Davis）第四節提前傷退之下，最終未能終結系列賽，不過今天回到主場後也進行變陣，由施羅德（Dennis Schroder）頂替防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發，並與里夫斯、羅素（D'Angelo Russell）組成三後衛連線，搭配詹姆斯（LeBron James）、戴維斯先發。

而這樣的組合也讓湖人今天在開賽就火力全開，比賽前4分半鐘的6次團隊出手都命中，打出一波18：7的攻勢，首節中段還一度將差距擴大到17分，不過背水一戰的勇士也隨即展開反擊，替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手柯瑞開砲，其中柯瑞更是兩度完成精彩的「三分打」，個人單節拿下12分，幫助勇士首節打完追到26：31。

不過勇士浪花兄弟的湯普森（Klay Thompson）今天手感冰冷，開賽前10次出手僅命中1記三分球，所幸在迪文森佐適時頂上火力缺口下，勇士仍是在第二節緊咬比分不放，但湖人里夫斯也挺身而出，與詹姆斯聯手打出一波10：4的攻勢再將領擴大到雙位數。

儘管勇士也展現十足韌性，先是湯普森飆進個人第二顆三分球，魯尼更是連續在中距離與籃下接連進球，但湖人里夫斯在中場槍響前，投進一記Logo Shot壓哨球，幫助湖人在上半場打完取得10分領先。

湖人前兩節以詹姆斯攻下15分、3助攻表現最佳，戴維斯則是有9分、12籃板，至於里夫斯則有13分進帳，勇士部分則以柯瑞攻下12分表現最佳，迪文森佐則有10分進帳。

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