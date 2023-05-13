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NBA／傳烏紗帽恐將不保 太陽主帥威廉斯：不擔心我的工作

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯恐將為太陽本季不理想的戰績下台負責。 美聯社
威廉斯恐將為太陽本季不理想的戰績下台負責。 美聯社

根據美國媒體指出，在西區準決賽遭到淘汰的太陽季後恐將迎來人事大地震，而主帥威廉斯(Monty Williams)也被認為是可能的開刀對象。在近日受訪時，他坦然表示，人事的更迭是籃球商業的一部份，對此自己並不擔心，依舊會專注自己的工作。

威廉斯在2019-20賽季接下太陽隊帥印至今，曾在2020-21賽季拿下年度最佳教練並率隊打入總冠軍戰，上個賽季更創下隊史最佳64勝戰績。但今年補進杜蘭特(Kevin Durant)後球隊戰績並沒有顯著提升，在第二輪遭到金塊以2:4淘汰也讓太陽連續兩年止步二輪。

威廉斯季後賽狠操主力先發，暴露板凳深度不足的問題為球迷們所詬病，縱使帶兵期間戰績亮眼，仍被認為要為本季戰績負起責任，在近日受訪時他也正面回應換帥謠言。「我不擔心我的工作還有其他相關的事情」，威廉斯說，「它是商業運動的一環，我必須做好自己的工作，而不是擔心他」。

威廉斯也提到，歷史上也有過許多拿過年度最佳教練後沒多久就遭炒魷魚的紀錄，「許多失去工作的人都是我的好朋友，我知道他們是什麼類型的教練，也知道他們是什麼類型的人」，威廉斯說，「從我的角度來看，就算結果不如預期，也只能盡人事聽天命，在這種情況下只需要好好睡覺、休息」。在四年帶兵期間，威廉斯繳出了194勝115敗的成績，勝率高達62.8%。

Monty Williams 太陽

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