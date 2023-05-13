NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

第六戰回到邁阿密，尋求在自家終結系列賽的熱火，靠著第四節中一波關鍵8比0攻勢，加上強悍的防守壓制對手反撲，最終仍是以96比92驚險過關，以4勝2敗淘汰尼克，挺進東區冠軍賽。

這是熱火隊史第10次闖進分區冠軍賽，也是4年之內3度打進東區冠軍賽；更難能可貴的是，熱火成為1999年的尼克之後，史上第2支勇闖東區冠軍賽的第8種子球隊。

巴特勒（Jimmy Butler）此役雖然22投僅7中，手感並不理想，仍靠著11罰10中的優勢，拿到24分8籃板4助攻；阿德巴約（Bam Adebayo）獲得23分9籃板2抄截，史特魯斯14分6籃板3助攻，老將羅瑞替補貢獻11分9助攻4籃板3抄截。

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Jimmy: 24 PTS, 8 REB, 4 AST

Bam: 23 PTS, 9 REB#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/OXiMgNkEoU — NBA (@NBA) May 13, 2023

在這場低比分大戰中，雙方一路糾纏到第四節。熱火一波攻勢取得85比76領先，但尼克依然緊咬比分。最後時刻，布朗森（Jalen Brunson）因遭惡意犯規，把握兩罰機會，並且又獲得球權，他也送出一記助攻讓哈特（Josh Hart）放進兩分，尼克一下子追到兩分差。

巴特勒跳投未中，然而布朗森在被包夾情況下出現要命失誤，反而讓巴特勒穩穩罰進兩分；隨著葛萊姆斯（Quentin Grimes）三分出手籃外空心，尼克也失去最後反撲機會

布朗森此戰22投14中包括5記三分球，攻下41分4籃板3助攻，追平個人記後賽單場得分紀錄；藍道（Julius Randle）15分11藍板3助攻2阻攻，巴瑞特（RJ Barrett）11分，兩人合計24投僅4中，難以提供布朗森更多支援。

熱火將等待塞爾蒂克與76人的勝隊，爭取自2020年再度重返總冠軍賽。

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