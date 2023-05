NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

第六戰回到邁阿密,尋求在自家終結系列賽的熱火,靠著第四節中一波關鍵8比0攻勢,加上強悍的防守壓制對手反撲,最終仍是以96比92驚險過關,以4勝2敗淘汰尼克,挺進東區冠軍賽。

這是熱火隊史第10次闖進分區冠軍賽,也是4年之內3度打進東區冠軍賽;更難能可貴的是,熱火成為1999年的尼克之後,史上第2支勇闖東區冠軍賽的第8種子球隊。

巴特勒(Jimmy Butler)此役雖然22投僅7中,手感並不理想,仍靠著11罰10中的優勢,拿到24分8籃板4助攻;阿德巴約(Bam Adebayo)獲得23分9籃板2抄截,史特魯斯14分6籃板3助攻,老將羅瑞替補貢獻11分9助攻4籃板3抄截。

The @MiamiHEAT win Game 6 and advance to the Eastern Conference Finals 🔥



Jimmy: 24 PTS, 8 REB, 4 AST

Bam: 23 PTS, 9 REB#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/OXiMgNkEoU