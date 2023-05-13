快訊

深夜獲譯文 議員爆：中捷行控中心收「14則異常警告」未即時停車

防中捷事故在高雄重演 高市府查興富發11處工地開罰70萬

NBA／在鳳凰城待得不開心？美媒曝艾頓今夏恐被交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓(中)與球隊顯得貌合神離。 美聯社
艾頓(中)與球隊顯得貌合神離。 美聯社

儘管在引進杜蘭特（Kevin Durant）之後，太陽長期躍居奪下西冠的賭盤首位，但隨著第二輪第6戰慘敗金塊，知名記者史坦（Marc Stein）在報導指出，太陽今夏很可能面臨陣容變動，特別是艾頓（Deandre Ayton），被認為已經打完他在太陽的最後一場比賽。

消息透露，隨著比賽的挫敗，外界認為太陽很可能會尋求交易艾頓，即便對於他的專注度和打法侵略性頗有質疑，但考量其年齡和基礎數據表現，勢必也會有不少的追求者。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也在節目中表示，太陽的教練團和球員對於艾頓的不穩定狀態有所不滿；而艾頓本人可能有會更期待在另一支球隊得到更多重視。

先前有消息表明，艾頓和主帥威廉斯（Monty Williams）之間的關係有些緊張。史坦在報導中也提到，一些球隊認為艾頓在鳳凰城待得不是很開心，一旦離開，有可能會在新東家有所發揮。

在今年季後賽中，艾頓已經有多次在關鍵時刻被棄用，甚至在關鍵第6戰，艾頓也因肋骨傷勢被迫缺席。24歲的艾頓在今年季後賽一共打了10場，場均出賽31.9分鐘，得到13.4分9.7籃板1.0助攻。

艾頓現有合約還剩3年，其中2023-24賽季的年薪是3246萬美元。

相關新聞

NBA／在鳳凰城待得不開心？美媒曝艾頓今夏恐被交易

儘管在引進杜蘭特（Kevin Durant）之後，太陽長期躍居奪下西冠的賭盤首位，但隨著第二輪第6戰慘敗金塊，知名記者史坦（Marc Stein）在報導指出，太陽今夏很可能面臨陣容變動，特別是艾頓（D

NBA／磨合不夠被金塊淘汰？ KD：輸球不找藉口

今年季中交易來杜蘭特後，讓太陽隊一度被譽為是奪冠熱門，卻接連傷了主控保羅與中鋒艾頓，昨天以100：125落敗、系列賽2勝...

NBA／受前籃網三巨頭解體刺激？蔡崇信：籃球員真的很難管

作為企業家，蔡崇信遇過各種大風大浪，即便如此，他還是在接掌籃網隊後，遭遇了前所未有挑戰，讓他不禁感嘆，籃球員實在難以管理。 2018年，蔡崇信收購了籃網49%股份，隨後逐漸全盤接掌球隊，也是在相

NBA／系列賽3次大三元 約柯奇史上第6人達成

約柯奇（Nikola Jokic）在第二輪對太陽的系列賽中完全展現他的全能宰制力，場均可以得到34.5分13.2籃板10.3助攻，投籃命中率高達59.5%，成為聯盟第3位在季後賽的系列賽完成平均大三元

NBA／AD傷退成歐尼爾、巴克利笑柄 格林怒：不知道好笑在哪

戴維斯（Anthony Davis）昨日因傷退場，引起粉絲擔憂的同時，卻也被名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）嘲笑，而此時站出來替他回擊的不是別人

NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

金塊隊的晉級之路，一度因穆雷（Jamal Murray）賽前的病況出現變數，不過，約柯奇（Nikola Jokic）卻表示，這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。 在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦