快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

NBA／系列賽3次大三元 約柯奇史上第6人達成

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。 路透社
約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。 路透社

約柯奇（Nikola Jokic）在第二輪對太陽的系列賽中完全展現他的全能宰制力，場均可以得到34.5分13.2籃板10.3助攻，投籃命中率高達59.5%，成為聯盟第3位在季後賽的系列賽完成平均大三元數據的球員。

另一方面，約柯奇在第二輪系列賽中共完成3次大三元，成為史上第6位有如此表現的球員，先前5人分別是：2017年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、2002年的基德（Jason Kidd）、1982年的魔術強森（Magic Johnson）、1967年的張伯倫（Wilt Chamberlain）、1963年的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

約柯奇季後賽生涯已經累積11次大三元，排名史上第4，僅次於衛斯特布魯克的12次、詹姆斯（LeBron James）的28次和魔術強森的30次。而他累積季後賽12次助攻雙位數，持續居所有中鋒之最，排名第2是張伯倫的9次。

金塊淘汰太陽之後，隊史第5次闖進西區冠軍賽，也是2020年以來首次。接下來金塊將能獲得數天休息時間，等待勇士與湖人的勝方。

談到要如何度過這段時間，約柯奇表示：「我會看一下我朋友在義大利的賽馬比賽。然後跟家人出去逛逛，並且待在游泳池裡。」

相關新聞

NBA／艾佛森成當年「喬丹快閃事件」翻版 主辦方發聲明致歉

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）昨天舉辦見面會，吸引約2500名球迷買票進場，不過活動內容和現場秩序管理皆令人失望，許多球迷留言灌爆主辦單位粉絲專頁，風波猶如2004年「喬丹

NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

從苦吞二連敗後面臨主控保羅（Chris Paul）因傷缺陣，到主場2連勝成功扳平戰局，太陽在今天與金塊的系列賽第6戰，在...

NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

金塊隊的晉級之路，一度因穆雷（Jamal Murray）賽前的病況出現變數，不過，約柯奇（Nikola Jokic）卻表示，這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。 在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前，

NBA／76人第四節進攻全面停滯 安比德解釋：我沒碰到球

76人隊今天以86：95敗給塞爾蒂克隊，錯失主場關門機會。賽後，新科MVP安比德（Joel Embiid）將原因歸咎於末節的進攻。 本場比賽剩下約6分鐘時，76人仍握有兩分領先，球隊手感卻在此時

NBA／太陽保羅爭冠再度失利 魔獸IG發文力邀來台灣打球

太陽隊在NBA季後賽第二輪以2：4不敵金塊隊，38歲資深控衛保羅（Chris Paul）奪冠之路再度失利。而目前人在台灣的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）賽後立刻發文，邀請保羅來台一起

NBA／塞爾蒂克、76人8度搶7決生死 瑞佛斯挑戰執教障礙

塞爾蒂克今天在與76人的系列賽第6戰靠著泰托姆（Jayson Tatum）末節狂飆16分的表現，將戰局扳成3：3平手，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦