NBA／系列賽3次大三元 約柯奇史上第6人達成

約柯奇(Nikola Jokic)在第二輪對太陽的系列賽中完全展現他的全能宰制力,場均可以得到34.5分13.2籃板10.3助攻,投籃命中率高達59.5%,成為聯盟第3位在季後賽的系列賽完成平均大三元數據的球員。

另一方面,約柯奇在第二輪系列賽中共完成3次大三元,成為史上第6位有如此表現的球員,先前5人分別是:2017年的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、2002年的基德(Jason Kidd)、1982年的魔術強森(Magic Johnson)、1967年的張伯倫(Wilt Chamberlain)、1963年的「大O」羅伯森(Oscar Robertson)。

Nikola Jokic 30-point Playoff triple-double 🗣️



32 points

10 rebounds

12 assists



Nuggets advance to the Western Conference Finals ‼️#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/sYjSopsNHG