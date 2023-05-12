NBA／受前籃網三巨頭解體刺激？蔡崇信：籃球員真的很難管

作為企業家，蔡崇信遇過各種大風大浪，即便如此，他還是在接掌籃網隊後，遭遇了前所未有挑戰，讓他不禁感嘆，籃球員實在難以管理。

2018年，蔡崇信收購了籃網49%股份，隨後逐漸全盤接掌球隊，也是在相近時間點，球隊從自由市場上簽下厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）兩名頂級球星，還在後者傷癒復出後不久，交易來哈登（James Harden），組成歷史級別的三巨頭。

籃網老闆蔡崇信（左）。 歐新社

不過，故事自此急轉直下，厄文因各種緣故缺席比賽，讓哈登下季便要求離去，隊伍動盪也讓杜蘭特曾自請交易。最終，雷聲大雨點小的三巨頭拆夥，蔡崇信豪擲大錢組起的籃網，最終連東區總決賽都無法進入。

幾乎可以確定，正是因為這筆血本無歸、紛擾不斷的投資，讓蔡崇信前幾日在澳門參加科技相關會議時，原先還在談論人工智慧對娛樂業的影響，突然話鋒一轉地說：「相信我，我擁有一支球隊，籃球員真的很難管。就像如果你在好萊塢，要管人實在不容易。」

從蔡崇信的言論可看出，三巨頭崩塌的確造成一定困擾，如今籃網陣容換新後，已不再是奪冠熱門，他或許還要一段時間，才能一嘗冠軍夢。

Brooklyn Nets owner Joe Tsai says basketball players are ‘very difficult’ to manage: https://t.co/IsMcBVxOm8 — NBACentral (@TheNBACentral) May 11, 2023

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