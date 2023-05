NBA／受前籃網三巨頭解體刺激？蔡崇信：籃球員真的很難管

作為企業家,蔡崇信遇過各種大風大浪,即便如此,他還是在接掌籃網隊後,遭遇了前所未有挑戰,讓他不禁感嘆,籃球員實在難以管理。

2018年,蔡崇信收購了籃網49%股份,隨後逐漸全盤接掌球隊,也是在相近時間點,球隊從自由市場上簽下厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)兩名頂級球星,還在後者傷癒復出後不久,交易來哈登(James Harden),組成歷史級別的三巨頭。

籃網老闆蔡崇信(左)。 歐新社

不過,故事自此急轉直下,厄文因各種緣故缺席比賽,讓哈登下季便要求離去,隊伍動盪也讓杜蘭特曾自請交易。最終,雷聲大雨點小的三巨頭拆夥,蔡崇信豪擲大錢組起的籃網,最終連東區總決賽都無法進入。

幾乎可以確定,正是因為這筆血本無歸、紛擾不斷的投資,讓蔡崇信前幾日在澳門參加科技相關會議時,原先還在談論人工智慧對娛樂業的影響,突然話鋒一轉地說:「相信我,我擁有一支球隊,籃球員真的很難管。就像如果你在好萊塢,要管人實在不容易。」

從蔡崇信的言論可看出,三巨頭崩塌的確造成一定困擾,如今籃網陣容換新後,已不再是奪冠熱門,他或許還要一段時間,才能一嘗冠軍夢。

