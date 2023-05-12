快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

NBA／受前籃網三巨頭解體刺激？蔡崇信：籃球員真的很難管

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網三巨頭合體雷聲大雨點小。 美聯社
籃網三巨頭合體雷聲大雨點小。 美聯社

作為企業家，蔡崇信遇過各種大風大浪，即便如此，他還是在接掌籃網隊後，遭遇了前所未有挑戰，讓他不禁感嘆，籃球員實在難以管理。

2018年，蔡崇信收購了籃網49%股份，隨後逐漸全盤接掌球隊，也是在相近時間點，球隊從自由市場上簽下厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）兩名頂級球星，還在後者傷癒復出後不久，交易來哈登（James Harden），組成歷史級別的三巨頭。

籃網老闆蔡崇信（左）。 歐新社
籃網老闆蔡崇信（左）。 歐新社

不過，故事自此急轉直下，厄文因各種緣故缺席比賽，讓哈登下季便要求離去，隊伍動盪也讓杜蘭特曾自請交易。最終，雷聲大雨點小的三巨頭拆夥，蔡崇信豪擲大錢組起的籃網，最終連東區總決賽都無法進入。

幾乎可以確定，正是因為這筆血本無歸、紛擾不斷的投資，讓蔡崇信前幾日在澳門參加科技相關會議時，原先還在談論人工智慧對娛樂業的影響，突然話鋒一轉地說：「相信我，我擁有一支球隊，籃球員真的很難管。就像如果你在好萊塢，要管人實在不容易。」

從蔡崇信的言論可看出，三巨頭崩塌的確造成一定困擾，如今籃網陣容換新後，已不再是奪冠熱門，他或許還要一段時間，才能一嘗冠軍夢。

籃網 蔡崇信 杜蘭特 厄文 哈登

相關新聞

NBA／艾佛森成當年「喬丹快閃事件」翻版 主辦方發聲明致歉

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）昨天舉辦見面會，吸引約2500名球迷買票進場，不過活動內容和現場秩序管理皆令人失望，許多球迷留言灌爆主辦單位粉絲專頁，風波猶如2004年「喬丹

NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

從苦吞二連敗後面臨主控保羅（Chris Paul）因傷缺陣，到主場2連勝成功扳平戰局，太陽在今天與金塊的系列賽第6戰，在...

NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

金塊隊的晉級之路，一度因穆雷（Jamal Murray）賽前的病況出現變數，不過，約柯奇（Nikola Jokic）卻表示，這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。 在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前，

NBA／76人第四節進攻全面停滯 安比德解釋：我沒碰到球

76人隊今天以86：95敗給塞爾蒂克隊，錯失主場關門機會。賽後，新科MVP安比德（Joel Embiid）將原因歸咎於末節的進攻。 本場比賽剩下約6分鐘時，76人仍握有兩分領先，球隊手感卻在此時

NBA／太陽保羅爭冠再度失利 魔獸IG發文力邀來台灣打球

太陽隊在NBA季後賽第二輪以2：4不敵金塊隊，38歲資深控衛保羅（Chris Paul）奪冠之路再度失利。而目前人在台灣的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）賽後立刻發文，邀請保羅來台一起

NBA／塞爾蒂克、76人8度搶7決生死 瑞佛斯挑戰執教障礙

塞爾蒂克今天在與76人的系列賽第6戰靠著泰托姆（Jayson Tatum）末節狂飆16分的表現，將戰局扳成3：3平手，而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦