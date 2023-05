NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

金塊隊的晉級之路,一度因穆雷(Jamal Murray)賽前的病況出現變數,不過,約柯奇(Nikola Jokic)卻表示,這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。

在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前,球隊更新了傷兵名單,表示穆雷因病本日出賽存疑。然而,他在比賽開始時仍踏上球場,與往常一般以進攻火力支援約柯奇,全場拿下26分、4助攻、4籃板外帶4抄截,幫助金塊輕鬆寫意淘汰對手,闖進西區總決賽。

雖然在外界眼中,穆雷上場,可能就像1997年喬丹(Michael Jordan)上演的「流感之戰」一般,是主將帶病拚戰的熱血故事,約柯奇卻在賽後受訪時說道,「我們騙過他們了......我們成功了。」暗示這只是讓對手鬆懈的幌子。

不過,約柯奇也馬上表示自己是開玩笑的,並轉頭稱讚穆雷的毅力,「穆雷會在任何情況下上場,也在更糟的時候打過球。他是這段旅程中,一位非常棒的夥伴。」

報了前年被太陽橫掃的一箭之仇後,金塊率先挺進西區總決賽,以逸代勞等待「勇湖大戰」結果,或許他們還有機會對上湖人隊,重現當年於泡泡園區上演的對決。

