NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

金塊隊的晉級之路，一度因穆雷（Jamal Murray）賽前的病況出現變數，不過，約柯奇（Nikola Jokic）卻表示，這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。

在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前，球隊更新了傷兵名單，表示穆雷因病本日出賽存疑。然而，他在比賽開始時仍踏上球場，與往常一般以進攻火力支援約柯奇，全場拿下26分、4助攻、4籃板外帶4抄截，幫助金塊輕鬆寫意淘汰對手，闖進西區總決賽。

雖然在外界眼中，穆雷上場，可能就像1997年喬丹（Michael Jordan）上演的「流感之戰」一般，是主將帶病拚戰的熱血故事，約柯奇卻在賽後受訪時說道，「我們騙過他們了......我們成功了。」暗示這只是讓對手鬆懈的幌子。

不過，約柯奇也馬上表示自己是開玩笑的，並轉頭稱讚穆雷的毅力，「穆雷會在任何情況下上場，也在更糟的時候打過球。他是這段旅程中，一位非常棒的夥伴。」

報了前年被太陽橫掃的一箭之仇後，金塊率先挺進西區總決賽，以逸代勞等待「勇湖大戰」結果，或許他們還有機會對上湖人隊，重現當年於泡泡園區上演的對決。

Injury Report ahead of Game 6 tonight ⬇️ pic.twitter.com/xKuQvKjJFv — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2023

Nikola Jokic on Jamal Murray being listed as sick today, "we tricked them... we tricked them.



No, I'm kidding. He will play through anything, he's played through much worse. He's a great partner to have in this journey." — Jake Shapiro (@Shapalicious) May 12, 2023

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