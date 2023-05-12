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NBA／穆雷抱病上陣重演流感之戰？約柯奇笑：太陽被騙了

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷今天幫助金塊大比分淘汰對手。 美聯社
穆雷今天幫助金塊大比分淘汰對手。 美聯社

金塊隊的晉級之路，一度因穆雷（Jamal Murray）賽前的病況出現變數，不過，約柯奇（Nikola Jokic）卻表示，這是為了迷惑太陽隊祭出的欺敵之術。

在金塊作客亞利桑那的關門戰開始前，球隊更新了傷兵名單，表示穆雷因病本日出賽存疑。然而，他在比賽開始時仍踏上球場，與往常一般以進攻火力支援約柯奇，全場拿下26分、4助攻、4籃板外帶4抄截，幫助金塊輕鬆寫意淘汰對手，闖進西區總決賽。

雖然在外界眼中，穆雷上場，可能就像1997年喬丹（Michael Jordan）上演的「流感之戰」一般，是主將帶病拚戰的熱血故事，約柯奇卻在賽後受訪時說道，「我們騙過他們了......我們成功了。」暗示這只是讓對手鬆懈的幌子。

不過，約柯奇也馬上表示自己是開玩笑的，並轉頭稱讚穆雷的毅力，「穆雷會在任何情況下上場，也在更糟的時候打過球。他是這段旅程中，一位非常棒的夥伴。」

報了前年被太陽橫掃的一箭之仇後，金塊率先挺進西區總決賽，以逸代勞等待「勇湖大戰」結果，或許他們還有機會對上湖人隊，重現當年於泡泡園區上演的對決。

金塊 太陽 穆雷 約柯奇

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