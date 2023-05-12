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NBA／哈勒戴最佳隊友獎二連霸 四年三獲肯定歷史首見

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴(中)4年3度獲年度最佳隊友。 美聯社
哈勒戴(中)4年3度獲年度最佳隊友。 美聯社

這個賽季對公鹿隊來說無疑是失敗的，但對球隊當家控衛哈勒戴（Jrue Holiday）而言仍有收穫，因為他達成了「年度最佳隊友」二連霸。

年度最佳隊友獎自2013年開始頒發，聯盟委員會選出東西區各六位人，供全NBA超過400位球員票選出心中最無私奉獻的人，該獎項首屆得主為畢拉普斯（Chauncey Billups），上一位獲獎者則是哈勒戴。

根據稍早公布的結果，哈勒戴以57張第一名選票、總分1359分，領先取得1190分的布里吉斯（MIkal Bridges）、1117分的柯瑞（Stephen Curry），成為當之無愧的「最佳隊友」，也是首位連續兩年獲獎球員，更達成四年得獎三次壯舉。

事實上，哈勒戴在2019-20賽季尚披鵜鶘戰袍時，便首度獲獎，如今從西區轉到東區仍能兩度獲得肯定，足見他的無私並不因轉隊有所改變。

除了上述前三名外，上榜的球員還有羅斯（Derrick Rose）、海斯倫（Udonis Haslem）、里拉德（Damian Lillard）、巴恩斯（Harrison Barnes）、李（Damion Lee）、葛蘭德（Darius Garland）、威廉斯（Grant Williams）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、葛登（Aaron Gordon）等九人。

公鹿

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