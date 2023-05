NBA／哈勒戴最佳隊友獎二連霸 四年三獲肯定歷史首見

這個賽季對公鹿隊來說無疑是失敗的,但對球隊當家控衛哈勒戴(Jrue Holiday)而言仍有收穫,因為他達成了「年度最佳隊友」二連霸。

年度最佳隊友獎自2013年開始頒發,聯盟委員會選出東西區各六位人,供全NBA超過400位球員票選出心中最無私奉獻的人,該獎項首屆得主為畢拉普斯(Chauncey Billups),上一位獲獎者則是哈勒戴。

根據稍早公布的結果,哈勒戴以57張第一名選票、總分1359分,領先取得1190分的布里吉斯(MIkal Bridges)、1117分的柯瑞(Stephen Curry),成為當之無愧的「最佳隊友」,也是首位連續兩年獲獎球員,更達成四年得獎三次壯舉。

事實上,哈勒戴在2019-20賽季尚披鵜鶘戰袍時,便首度獲獎,如今從西區轉到東區仍能兩度獲得肯定,足見他的無私並不因轉隊有所改變。

除了上述前三名外,上榜的球員還有羅斯(Derrick Rose)、海斯倫(Udonis Haslem)、里拉德(Damian Lillard)、巴恩斯(Harrison Barnes)、李(Damion Lee)、葛蘭德(Darius Garland)、威廉斯(Grant Williams)、傑克森(Jaren Jackson Jr.)、葛登(Aaron Gordon)等九人。

