NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

從苦吞二連敗後面臨主控保羅(Chris Paul)因傷缺陣,到主場2連勝成功扳平戰局,太陽在今天與金塊的系列賽第6戰,在全場被對手壓著打的情況下,最終以25分差距輸球,系列賽以2:4遭金塊淘汰、黯然出局,賽後太陽布克(Devin Booker)甚至罕見的沒有接受訪問就離開球場。

系列賽2:3落後的太陽今天回到主場後卻面臨先發中鋒艾頓(Deandre Ayton)缺陣的打擊,在一口氣缺少了主控與當家中鋒的情況下,太陽今天也是一路挨打,不僅無法擋下約柯奇(Nikola Jokic)讓他拿下32分、10籃板、12助攻大三元,凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)、穆雷(Jamal Murray)得分也都超過20分。

