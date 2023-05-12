NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

從苦吞二連敗後面臨主控保羅（Chris Paul）因傷缺陣，到主場2連勝成功扳平戰局，太陽在今天與金塊的系列賽第6戰，在全場被對手壓著打的情況下，最終以25分差距輸球，系列賽以2：4遭金塊淘汰、黯然出局，賽後太陽布克（Devin Booker）甚至罕見的沒有接受訪問就離開球場。

系列賽2：3落後的太陽今天回到主場後卻面臨先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）缺陣的打擊，在一口氣缺少了主控與當家中鋒的情況下，太陽今天也是一路挨打，不僅無法擋下約柯奇（Nikola Jokic）讓他拿下32分、10籃板、12助攻大三元，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、穆雷（Jamal Murray）得分也都超過20分。

Nikola Jokic 30-point Playoff triple-double 🗣️



32 points

10 rebounds

12 assists



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反觀太陽前幾戰手感火燙的雙星布克、杜蘭特今天卻陷入進攻低潮，布克全場13投僅4中拿下12分，而杜蘭特則是19投8中拿下23分，全隊表現最佳的則是佩恩（Cameron Payne）的31分，而在球隊遭到淘汰後，布克也罕見的沒有接受媒體訪問就離開球場。

賽後杜蘭特在受訪時也將輸球責任一肩扛起，他強調在這個系列賽的低效率是他難以撇清的責任，也直言這場比賽輸球的方式確實讓人尷尬，當被問到是否是因為與太陽磨合時間太短導致影響到表現時，他則說：「如果我這麼說，只會像是在為自己找藉口，但下個賽季我們確實要拿出更好的表現。我們現在要做的就是重整旗鼓，透過更多的訓練來培養彼此的默契。」

而杜蘭特也不諱言，今年最終不論是誰奪下冠軍，各隊勢必都會在休賽季期間持續補強，太陽也不會例外，「我感覺每個賽季，不管是球隊經理、教練還是球員，職責都是不斷進步，所以我也很確定我們會有一些調整。」

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