快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽慘敗黯然出局，賽後布克罕見的沒有接受訪問就離開球場，KD則扛起全責。 美聯社
太陽慘敗黯然出局，賽後布克罕見的沒有接受訪問就離開球場，KD則扛起全責。 美聯社

從苦吞二連敗後面臨主控保羅（Chris Paul）因傷缺陣，到主場2連勝成功扳平戰局，太陽在今天與金塊的系列賽第6戰，在全場被對手壓著打的情況下，最終以25分差距輸球，系列賽以2：4遭金塊淘汰、黯然出局，賽後太陽布克（Devin Booker）甚至罕見的沒有接受訪問就離開球場。

系列賽2：3落後的太陽今天回到主場後卻面臨先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）缺陣的打擊，在一口氣缺少了主控與當家中鋒的情況下，太陽今天也是一路挨打，不僅無法擋下約柯奇（Nikola Jokic）讓他拿下32分、10籃板、12助攻大三元，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、穆雷（Jamal Murray）得分也都超過20分。

反觀太陽前幾戰手感火燙的雙星布克、杜蘭特今天卻陷入進攻低潮，布克全場13投僅4中拿下12分，而杜蘭特則是19投8中拿下23分，全隊表現最佳的則是佩恩（Cameron Payne）的31分，而在球隊遭到淘汰後，布克也罕見的沒有接受媒體訪問就離開球場。

賽後杜蘭特在受訪時也將輸球責任一肩扛起，他強調在這個系列賽的低效率是他難以撇清的責任，也直言這場比賽輸球的方式確實讓人尷尬，當被問到是否是因為與太陽磨合時間太短導致影響到表現時，他則說：「如果我這麼說，只會像是在為自己找藉口，但下個賽季我們確實要拿出更好的表現。我們現在要做的就是重整旗鼓，透過更多的訓練來培養彼此的默契。」

而杜蘭特也不諱言，今年最終不論是誰奪下冠軍，各隊勢必都會在休賽季期間持續補強，太陽也不會例外，「我感覺每個賽季，不管是球隊經理、教練還是球員，職責都是不斷進步，所以我也很確定我們會有一些調整。」

延伸閱讀

NBA／艾頓和教頭鬧內鬨？美媒：威廉斯2021年就不滿

NBA／艾頓G6因肋骨傷勢缺陣 太陽主帥透露KD可能打中鋒

NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 後天去鳳凰城拚晉級

NBA／杜蘭特、布克連兩戰全能貢獻 創季後賽史上首見紀錄

相關新聞

NBA／太陽淘汰布克未受訪離場 杜蘭特扛起輸球責任

從苦吞二連敗後面臨主控保羅（Chris Paul）因傷缺陣，到主場2連勝成功扳平戰局，太陽在今天與金塊的系列賽第6戰，在...

NBA／泰托姆末節16分壓過76人逼出G7 綠衫軍教頭真情告白

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天與76人的系列賽第6戰，儘管於前3節手感冰冷，不過這絲毫沒有動搖...

NBA／塞爾蒂克、76人8度搶7決生死 瑞佛斯挑戰執教障礙

塞爾蒂克今天在與76人的系列賽第6戰靠著泰托姆（Jayson Tatum）末節狂飆16分的表現，將戰局扳成3：3平手，而...

NBA／太陽保羅爭冠再度失利 魔獸IG發文力邀來台灣打球

太陽隊在NBA季後賽第二輪以2：4不敵金塊隊，38歲資深控衛保羅（Chris Paul）奪冠之路再度失利。而目前人在台灣的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）賽後立刻發文，邀請保羅來台一起

NBA／對太陽系列賽場均大三元 約柯奇史上第3人

NBA丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天再繳大三元，率隊以125比100痛宰鳳凰城太陽，晉級西區冠軍...

NBA／艾佛森沒繞場就「光腳離開」網怒轟：盤子見面會

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）是許多球迷年輕時的偶像，儘管他退休後體態不如以往精實，但當他訪台消息一出，仍吸引大批球迷買票進場，一睹巨星風采。不過昨天活動流程卻不如粉絲預期順利，主辦單位

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦