NBA／對太陽系列賽場均大三元 約柯奇史上第3人

丹佛金塊當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)今天再繳大三元,率隊以125比100痛宰鳳凰城太陽,晉級西區冠軍戰。根據統計,約柯奇是史上第3名在單一系列賽繳出平均大三元的球員。

根據NBA官方推特統計數據顯示,約柯奇在對太陽的6場系列賽中,平均繳出34.5分、13.2籃板、10.3助攻,讓他成為NBA季後賽史上,第3名能在單一系列賽繳出平均大三元數據的球員。

Nikola Jokic 30-point Playoff triple-double 🗣️



32 points

10 rebounds

12 assists



Nuggets advance to the Western Conference Finals ‼️#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/sYjSopsNHG