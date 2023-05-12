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NBA／對太陽系列賽場均大三元 約柯奇史上第3人

中央社／ 台北12日電
約柯奇系列賽場均數據大三元。 路透社
約柯奇系列賽場均數據大三元。 路透社

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天再繳大三元，率隊以125比100痛宰鳳凰城太陽，晉級西區冠軍戰。根據統計，約柯奇是史上第3名在單一系列賽繳出平均大三元的球員。

根據NBA官方推特統計數據顯示，約柯奇在對太陽的6場系列賽中，平均繳出34.5分、13.2籃板、10.3助攻，讓他成為NBA季後賽史上，第3名能在單一系列賽繳出平均大三元數據的球員。

前2名球員分別是2017年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在西區首輪繳出37.4分、11.6籃板、10.8助攻，以及同樣在2017年總冠軍戰的詹姆斯（LeBron James），平均繳出33.6分、12籃板、10助攻。

最大的差別在於詹姆斯在場上以控球前鋒為主，衛斯特布魯克則是主打後衛，反觀約柯奇徹底改變以往中鋒的功能，不再只是籃下做苦工、搶籃板，球風更趨於全方位。

約柯奇在本季例行賽的數據就已經相當接近大三元，平均24.5分、11.8籃板、9.8次助攻，而他出賽的69場的例行賽中，也有29場締造大三元的驚人數據。

儘管約柯奇本季以些微票數差距敗給費城76人的安比德（Joel Embiid），無緣完成例行賽最有價值球員（MVP）3連霸，但他在場上的影響力確實無庸置疑。

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