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NBA／太陽保羅爭冠再度失利 魔獸IG發文力邀來台灣打球

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅再次爭冠夢碎。 美聯社
保羅再次爭冠夢碎。 美聯社

太陽隊在NBA季後賽第二輪以2：4不敵金塊隊，38歲資深控衛保羅（Chris Paul）奪冠之路再度失利。而目前人在台灣的球星「魔獸霍華德（Dwight Howard）賽後立刻發文，邀請保羅來台一起打球。

38歲的保羅始終無緣總冠軍，2021年生涯首度闖進總冠軍賽，先贏2場，卻被公鹿連拿4場逆轉，和生涯首冠擦肩而過。今年太陽季中交易得到杜蘭特（Kevin Durant），成為奪冠熱門，結果他第二輪G2受傷，直到G6都無法出賽，最終太陽也慘遭淘汰。

國外粉絲專頁「wtfsportsnews」日前做出一張惡搞圖，以保羅名義寫道，「如果我沒能跟杜蘭特奪冠，我就會到台灣跟霍華德合作。」

霍華德。 中央社
霍華德。 中央社

霍華德今天在太陽止步西區季後賽次輪後，轉發這則惡搞圖，還用中文寫上：「請標記@cp3，如果你們也想要他和我一起來台灣。」

魔獸的貼文吸引國內外數萬網友按讚，似乎仍有不少球迷以為保羅真的說過這些話，因此他趕緊在留言區澄清：「這只是個玩笑。」

Chris Paul 魔獸 霍華德

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