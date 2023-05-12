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NBA／塞爾蒂克、76人8度搶7決生死 瑞佛斯挑戰執教障礙

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克與費城76人這組合是史上第8次要打搶七，是聯盟史上最多。 美聯社
塞爾蒂克與費城76人這組合是史上第8次要打搶七，是聯盟史上最多。 美聯社

塞爾蒂克今天在與76人的系列賽第6戰靠著泰托姆（Jayson Tatum）末節狂飆16分的表現，將戰局扳成3：3平手，而這也是兩隊隊史第8度將進行搶七大戰，是聯盟史上最多的對戰組合，不過對於76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）來說也是巨大考驗，因為他過去曾9度在搶七大戰中輸球，比起聯盟其他教練整整多出4次以上。

塞爾蒂克與76人的系列賽高潮迭起不斷，在今天塞爾蒂克取勝後，兩隊將回到波士頓進行定生死的搶七大戰，而根據統計數據，這是歷史悠久的兩支東區豪強隊史第8度將在搶七大戰交手，為聯盟史上在搶七大戰最多次交手的對戰組合。

但這對於曾擔任過這兩支球隊總教練的現任76人主帥瑞佛斯來說，也將是一個巨大的考驗，他過去不僅曾9度在搶七大戰中輸球，高居史上第1名，且比起其他教練多出4次以上，而包括今天無緣將系列賽關門在內，瑞佛斯在49次能終結系列賽的機會中，已經吞下32敗，同樣是NBA史上所有教練最多。

76人馬克西無懼要打搶七，表示全隊已經準備好了。 美聯社
76人馬克西無懼要打搶七，表示全隊已經準備好了。 美聯社

不過對於將到波士頓進行搶七，76人馬克西（Tyrese Maxey）強調球隊是充滿信心，「如果我們現在要去打仗，到波士頓去打第7戰，我會希望就是跟著這個團隊一起去，我們陣中有很多的鬥士，他們展現了十足的韌性，我們已經準備好了。」

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