NBA／76人教頭次輪聽牌後已8連敗 生涯關門戰32敗史上最慘

76人隊今天以86：95敗給塞爾蒂克隊，雖然還未遭到淘汰，但對最不會在第二輪關門的教頭瑞佛斯（Doc Rivers）來說，已然是天大的壞消息。

近年來，瑞佛斯執教的球隊多次與分區冠軍賽相距一場之遙，但每次都被拒於門外。起點是2015年，當年還是「空接之城」的快艇隊在第二輪以3：1領先火箭隊，卻出乎意料地吞下3連敗出局。

快艇在之後迎來雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）雙星，功敗垂成的宿命卻未隨之翻新，2020年於泡泡園區第二輪對上金塊隊時，又是3：1領先下被逆轉，3場關門戰全敗；2021年瑞佛斯轉任76人教頭，扔甩不開詛咒，第二輪在搶七大戰輸球，慘遭老鷹隊下剋上；再加上今天，瑞佛斯二輪關門戰已是淒慘的8連敗。

事實上，對執教資歷悠久的瑞佛斯而言，整個職涯可說都壟罩在欠缺臨門一腳的陰影！根據《ClutchPoints》，瑞佛斯生涯季後賽聽牌後的關門戰績為17勝32負，勝率只有35%，吞敗數更是在至少有15次關門機會的NBA教頭中最多。

76人今天主場關門失敗，雖然第七戰還有一次機會，但考量到是客場作戰、「總教練魔咒」等因素，安比德仍否踏上夢寐以求的分區冠軍賽地板，仍有巨大考驗。

Doc Rivers is now 17-32 all-time with an opportunity to close out a playoff series (min. 15 games).



The 32 losses are the most by any coach in NBA history 😬 pic.twitter.com/oiROlQzOUu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 12, 2023

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