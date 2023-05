NBA／76人教頭次輪聽牌後已8連敗 生涯關門戰32敗史上最慘

76人隊今天以86:95敗給塞爾蒂克隊,雖然還未遭到淘汰,但對最不會在第二輪關門的教頭瑞佛斯(Doc Rivers)來說,已然是天大的壞消息。

近年來,瑞佛斯執教的球隊多次與分區冠軍賽相距一場之遙,但每次都被拒於門外。起點是2015年,當年還是「空接之城」的快艇隊在第二輪以3:1領先火箭隊,卻出乎意料地吞下3連敗出局。

快艇在之後迎來雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)雙星,功敗垂成的宿命卻未隨之翻新,2020年於泡泡園區第二輪對上金塊隊時,又是3:1領先下被逆轉,3場關門戰全敗;2021年瑞佛斯轉任76人教頭,扔甩不開詛咒,第二輪在搶七大戰輸球,慘遭老鷹隊下剋上;再加上今天,瑞佛斯二輪關門戰已是淒慘的8連敗。

事實上,對執教資歷悠久的瑞佛斯而言,整個職涯可說都壟罩在欠缺臨門一腳的陰影!根據《ClutchPoints》,瑞佛斯生涯季後賽聽牌後的關門戰績為17勝32負,勝率只有35%,吞敗數更是在至少有15次關門機會的NBA教頭中最多。

76人今天主場關門失敗,雖然第七戰還有一次機會,但考量到是客場作戰、「總教練魔咒」等因素,安比德仍否踏上夢寐以求的分區冠軍賽地板,仍有巨大考驗。

Doc Rivers is now 17-32 all-time with an opportunity to close out a playoff series (min. 15 games).



The 32 losses are the most by any coach in NBA history 😬 pic.twitter.com/oiROlQzOUu