NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

塞爾蒂克靠著泰托姆（Jayson Tatum）第四節命中4顆關鍵三分球，一舉甩開76人的糾纏，得以將戰線拉長到搶七大戰。這樣的過程也再次驗證了綠衫軍不愧是全聯盟「最愛打」搶七大戰的球隊。

根據統計，包括今年第二輪系列賽在內，塞爾蒂克隊史搶七大戰累積達36次，前面35次取得26勝9的成績，是聯盟打最多搶七大戰的球隊，也是贏最多的一隊。在綠血中可說是流竄著「搶七」靈魂。

這其中76無疑是塞爾蒂克在搶七大戰中最常遇到的球隊，已經累積8次之多，寫下聯盟史上兩隊打最多搶七大戰的紀錄。

前面7次交手，塞爾蒂克取得5勝2敗的優勢，不過雙方最近一次打搶七已經要追溯到1982年，當時76人以14分之差勝出，最終在總冠軍敗給湖人。

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