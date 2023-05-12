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NBA／泰托姆末節16分壓過76人逼出G7 綠衫軍教頭真情告白

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆靠著第四節接連飆進4顆三分球的表現，幫助塞爾蒂克將系列賽帶入「搶七」大戰。 美聯社
泰托姆靠著第四節接連飆進4顆三分球的表現，幫助塞爾蒂克將系列賽帶入「搶七」大戰。 美聯社

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在今天與76人的系列賽第6戰，儘管於前3節手感冰冷，不過這絲毫沒有動搖到他的自信心，加上總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）特別將他拉到場邊「真情告白」，泰托姆也決定用場上表現回應了馬祖拉，靠著第四節接連飆進4顆三分球的表現，幫助塞爾蒂克將系列賽帶入「搶七」大戰。

泰托姆今天在與76人之戰前3節僅拿下3分，不過末節他火力全開，先是靠著罰球拿下4分，比賽最後4分鐘更是進入他的個人秀，他接連砍進4顆三分球，個人單節拿下16分，比起76人團隊的13分還要多出3分，幫助塞爾蒂克以9分差距將戰局再度扳平，雙方也將回到波士頓進行攸關晉級的搶七大戰。

談到末節的觸底反彈，泰托姆坦言76人在本場比賽帶給他們極大的壓力，但他們同樣沒有後路可退，「我們已經在懸崖邊了，大家都知道自己該做什麼，我們一直都試著在找出解決辦法，而今天大家做到了。」

而泰托姆的好表現也讓他得到總教練馬祖拉的「真情告白」，在第四節泰托姆連續飆進3顆三分球後，馬祖拉也在球隊的最後一次暫停時，刻意將泰托姆拉到一旁，「我跟他說『我愛你』，這是一次非常強而有力的聲明。」

隨後泰托姆回到場上後，於比賽倒數37秒砍進了個人單節的第4顆三分球，也幫助塞爾蒂克將領先差距擴大到雙位數，奠定勝基，對於今天前三節手感冰冷，但教練與隊友始終相信著自己，泰托姆說：「我認為我是世界上最好的球員，但這也是因為我有最棒的隊友們，因為他們帶領球隊咬住比分，然後始終相信著我，最重要的是我們贏得了比賽，有機會回到主場拿下勝利。」

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