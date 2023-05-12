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NBA／現役唯二季後賽至少60次雙十 格林與詹皇並列很自豪

聯合新聞網／ 綜合報導
格林與詹姆斯是唯二在季後賽拿下超過60次雙十的球員。 路透社
格林與詹姆斯是唯二在季後賽拿下超過60次雙十的球員。 路透社

格林（Draymond Green）昨日精彩表現，不僅拉回站在懸崖邊的勇士隊，系列賽延長至第六站，還讓自己的季後賽成就登上了與詹姆斯（Lebron James）一樣高的山峰。

在輸球即回家的關鍵戰，格林於保持防守情況下，找回進攻能力，全場繳出20分、10籃板、4助攻、2抄截的全能表現，除了使球隊以121：106拿下第五戰外，也取得季後賽第六十次雙十數據，他和詹姆斯是聯盟唯二季後賽至少有60場雙十的現役球員。

雖然與將紀錄推至130次的詹姆斯仍有些差距，格林於Podcast尚仍難掩興奮地說：「詹姆斯跟我，是唯二達成雙十60次以上的現役球員。任何時候，當你跟他出現在同份榜單時，這都很不可思議。」

球場上，格林與詹姆斯偶有衝突，但他仍以與後者相提並論為榮，「大家都知道他的履歷，我們不為記錄、不為讚賞打球，但是努力的讓自己與歷史最佳球員一同被承認。對我來說，這不是件非常瘋狂的事，卻鼓勵了我繼續向前。」

明日，勇士又要面對另一場不能輸的球賽，他們亟需格林維持高檔表現，才有機會攻破湖人隊主場，回到舊金山延續衛冕之路。

勇士 湖人 格林 詹姆斯

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