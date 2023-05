NBA／湖人主場關門戰迎捷報 AD第6戰「沒有不上場理由」

戴維斯(Anthony Davis)昨日被打到頭傷退,一度因頭暈傳出得坐輪椅回休息室,幸運的是賽後已排除腦正當可能,也能自行走出球場。而經過一晚休息後,根據各方消息,AD確定沒有大礙,明日開打的第6戰「沒有不上場理由」。

昨日在勇士主場進行的第五戰,比賽剩下7分50秒時,戴維斯於一次籃板爭搶中遭到勇士隊魯尼(Kevon Looney)肘擊頭部,頓時頭暈目眩,甚至傳出是坐輪椅回休息室,雖然最終得以自行走出球場,狀況仍讓人相當擔心。

Los Angeles Lakers star Anthony Davis (head injury) is expected to be available for Game 6 on Friday barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 11, 2023

不過,外媒今日陸續更新狀況,湖人球迷可以放下心中憂慮了。根據《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)透露,戴維斯確定將在明日比賽上場;《ESPN》記者麥克曼奈明(Dave McMenamin)也說:「據多方消息來源表示,戴維斯在第六戰沒有不上場的理由。」

(via NBA Today) pic.twitter.com/PA3DUtO3T7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 11, 2023

此外從湖人球團稍早公布的傷兵訊息也能發現,戴維斯頭部傷勢並未被列入其中,漢姆受訪時同樣提到:「我們檢查過了,他感覺良好。醫療團隊也有正面回報,戴維斯沒有受到任何制約,明天會被列為『很可能上場』。」

雖然昨日於客場敗下陣,湖人明天將在雙星都能上場情況下,於洛杉磯迎戰勇士,要全力將系列賽關門、前進西區總決賽。

The Lakers are not even noting Anthony Davis’ head injury on the injury report for Game 6 pic.twitter.com/SKM2PQwRUw — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) May 11, 2023

As I just reported on NBA Today, a source close to Anthony Davis told ESPN on Thursday morning he "doesn't envision any scenario" where AD would miss Friday's Game 6 against the Warriors. "It's the playoffs," the source added. — Dave McMenamin (@mcten) May 11, 2023

