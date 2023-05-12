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NBA／勇士格林第五戰大爆發 全因大學恩師賽前一句話

聯合新聞網／ 綜合報導
格林昨日砍下20分10籃板。 法新社
格林昨日砍下20分10籃板。 法新社

格林（Draymond Green）第五戰強勢反彈，久違的砍下20分、10籃板，幫助勇士隊保住一線生機，其中背後關鍵，在於母校密西根州大教頭伊佐（Tom Izzo）賽前跟他說的一句話。

「勇湖大戰」中，格林的發揮直接影響球隊勝負，他在第二戰繳出接近大三元數據，讓勇士拿下系列賽首勝，而發揮平平的一、三、四戰球隊全數落敗，僅得兩分的第三戰更因犯規麻煩，上場時間被壓縮至23分鐘。

如此表現，也引來恩師伊佐耳提面命。接受《NBC Sports》採訪時，格林向記者透露：「如果我打得不好，就會收到斥責，我不想要那樣。我在幾天前就已經收到他的訊息，『這是我頭一次看到，你允許裁判讓你坐在板凳上』，所以我不希望聽到第二次了。」

昨日關鍵戰役前，格林再次收到伊佐訊息，「他昨天傳簡訊給我，說他今天會到場，早上又傳一則說：『我到這了。』我心裡想，好，上吧！」隨即如願在恩師面前打出精彩好球。比賽結束後，畫面也帶到格林於通道和伊佐相擁畫面。

除了恩師的簡訊與到場激勵外，格林也透露勇士的球員發展教練羅賓（Jacob Rubin）的激將法奏效，讓他一開賽就決定打得更積極，「他在賽前對我說，你打得很不錯，但我還是感受不到你的存在感，不過我知道你可以的，你應該在攻守兩端讓人更有感，喊出聲音，讓所有知道你能做出貢獻。」

格林坦承他聽到這番批評感到不受尊重，也因此決定有所改變，而結果大家就知道了，他開賽就飆進三分球，全場也用實績證明自己的存在感。

雖然逃過出局命運，勇士的危機尚未解除，或許需要伊佐對格林再兩場的叮囑，才能克服劣勢，逆轉湖人隊闖入西區總決賽。

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