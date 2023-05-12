NBA／艾頓和教頭鬧內鬨？美媒：威廉斯2021年就不滿

太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）因肋骨傷勢缺陣，沒想到今天鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）爆料，艾頓與主帥威廉斯（Monty Williams）其實2021年就鬧不和。

太陽去年季後賽第二輪對上獨行俠隊，外界看好第一種子的太陽能輕鬆晉級。不過戰線卻一路延長到第7戰，艾頓該場僅獲得17分鐘上場時間，球隊最終吞下慘敗。賽後威廉斯責罵艾頓的畫面流出，讓兩人不和傳言甚囂塵上。

季後太陽未主動開合約給身為受限自由球員的艾頓，最終溜馬隊提出4年1.33億美元報價，太陽隨後選擇跟進，將艾頓留在鳳凰城。他後來也在記者會澄清和威廉斯之間沒芥蒂。

太陽今年季後賽再度面臨生死戰，艾頓因傷不能上場。甘巴德羅卻在此時爆料，威廉斯自2021年就對艾頓不滿，「威廉斯沒有出現在艾頓簽約會現場，事後也沒打電話，這告訴艾頓，威廉斯不希望他出現在球員名單上。」

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