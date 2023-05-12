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NBA／維金斯左肋骨軟骨骨折 第6戰出賽成疑問

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在關鍵第6戰之前，維金斯面臨傷勢麻煩。 法新社
在關鍵第6戰之前，維金斯面臨傷勢麻煩。 法新社

在第5戰遭遇到左肋骨軟骨骨折的維金斯（Andrew Wiggins），傳出第6戰出賽狀態成疑，有50%的機率可能會缺席。

維金斯是在第四節後段一次和詹姆斯（LeBron James）卡位對抗之後，突然按住自己的肋骨。後續報導指出，維金斯是傷在胸腔附近。在先前關鍵第5戰中，維金斯攻下25分7籃板5助攻，是勇士能夠拉長戰線的重要功臣之一。

在前一場比賽結束後，維金斯曾表示，第5戰可能是他復出以來最好的一場比賽。儘管目前處於有傷勢狀況，不過外媒也認為，很難想像維金斯不會在如此重要的第6戰繼續上場奮戰。

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