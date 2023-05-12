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NBA／維金斯左肋骨軟骨骨折 第6戰出賽成疑問
在第5戰遭遇到左肋骨軟骨骨折的維金斯（Andrew Wiggins），傳出第6戰出賽狀態成疑，有50%的機率可能會缺席。
維金斯是在第四節後段一次和詹姆斯（LeBron James）卡位對抗之後，突然按住自己的肋骨。後續報導指出，維金斯是傷在胸腔附近。在先前關鍵第5戰中，維金斯攻下25分7籃板5助攻，是勇士能夠拉長戰線的重要功臣之一。
在前一場比賽結束後，維金斯曾表示，第5戰可能是他復出以來最好的一場比賽。儘管目前處於有傷勢狀況，不過外媒也認為，很難想像維金斯不會在如此重要的第6戰繼續上場奮戰。
Andrew Wiggins appeared to first show rib discomfort after this box out crack of LeBron James in the middle of the fourth quarter. Kept grabbing at his ribs the next few minutes. Costal cartilage fracture. His Game 6 status is in question.— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 12, 2023
Here is a look. pic.twitter.com/9CDwETFvrJ
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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