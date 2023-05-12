NBA／艾頓G6因肋骨傷勢缺陣 太陽主帥透露KD可能打中鋒

太陽西區季後賽第二輪以2：3落後金塊隊，在面臨無路可退情況下，稍早又傳出壞消息，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）因肋骨傷勢缺陣。

據《ESPN》報導，艾頓因肋骨挫傷無法打第6戰，他的肋骨出現「劇烈疼痛」，甚至影響到呼吸，這種傷勢通常需要數周才能恢復。

另外，資深控衛保羅（Chris Paul）今天也確定不會上，太陽將一次缺少2名年薪3000萬美元以上的主力球員。

太陽缺少主力中鋒，有媒體推測杜蘭特（Kevin Durant）有可能分擔中鋒的時間，對此太陽主帥威廉斯（Monty Williams）表示，「必須把任何事情放進討論，這也許是一個有效陣容，如果有機會，我們會考慮。」

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