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NBA／勇士關鍵戰贏了 與湖人延長戰線

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
柯瑞攻下27分率勇士主場贏球，系列賽要延長到第六戰決勝。 美聯社
柯瑞攻下27分率勇士主場贏球，系列賽要延長到第六戰決勝。 美聯社

背水一戰的勇士昨天回到主場與湖人進行系列賽第5戰，在輸球就淘汰的壓力下，勇士靠著柯瑞、格林、維金斯得分皆上看20分，反觀湖人戴維斯卻在第四節剩下7分多鐘時被勇士魯尼打傷退場，最終勇士就以121：106成功延長戰線，將系列賽追到2：3，雙方下場比賽將回到洛杉磯再戰。

在客場苦吞二連敗讓湖人搶先聽牌後，衛冕軍勇士昨天背負著極大壓力出賽，不過過去大多扮演輔助角色的格林卻在本場比賽挺身而出，他單場進帳20分、10籃板外帶4助攻，加上日前與國王系列賽也曾拿下21分，在此之前他已經有3年半得分不曾上看20分。

談到格林在關鍵戰役挺身而出，勇士總教練柯爾說：「我認為當面對這種面臨淘汰的局面時，你就要預料到這點，格林是我見過最偉大的競爭者之一，你不需要對他多說什麼，你只需要期待他能帶來這樣的表現，他不需要我對他進行鼓舞性的談話，這是毫無疑問的。」

而格林也強調，在各隊都為了看防柯瑞與湯普森已經竭盡所能的情況下，不能因此坐視不管。

至於湖人不僅輸球，球隊禁區大將戴維斯在末節時頭部遭到重擊退場，不過經檢查後排除腦震盪的可能性，但是否能夠趕上第6戰仍是未知數，湖人總教練漢姆說：「戴維斯被打到頭，目前狀況似乎已經好很多，這就是他現在的狀態。」

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