NBA／為何勇士面對絕境仍保持自信？格林：依靠柯爾

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 法新社
格林。 法新社

勇士季後賽第二輪面臨無路可退的處境，格林（Draymond Green）不僅在防守端以身作則，進攻端也攻下20分，這是他自2019年後，首度在季後賽單場20分10籃板。值得一提的是，他單場拿20分的比賽中，勇士取得6連勝。

勇士近幾年戰績出色，獲得眾多球迷支持和關注。格林坦言每次上場都會感受到壓力，「你上了球場，沒有贏球，人們就會準備攻擊你，忘記你過去做的事。」

他透露面對壓力，仍維持自信的關鍵是總教練柯爾（Steve Kerr），「我們有一位教練，他是史上最偉大的贏家之一。面臨這種情況，你可以依靠他。他的冷靜大家都能感覺到。」

柯爾也盛讚格林今晚得到20分的表現，「當他像這樣展現侵略性，絕對能幫助球隊很多。我喜歡今晚的比賽方式，從一開始就很有侵略性。」

Draymond Green Steve Kerr

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