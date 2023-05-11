NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）例行賽因家庭因素缺陣很長一段時間，剛復出就直接面對季後賽舞台，不過他仍然能每場貢獻雙位數得分。今天他在輸球就被淘汰的比賽中，拿下個人今年季後賽新高25分，獲得教練及隊友稱讚。

維金斯全場18投10中，拿到25分7籃板5助攻，助勇士以121：106大勝湖人。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚維金斯表現非常關鍵，「這是維金斯回歸後打最好的比賽，我們等三周了。」

「他的進攻方式幫助團隊進攻達到另一個高度。我認為在洛杉磯這幾場比賽，解決很多問題，維金斯在具備侵略性方面做得很好」柯爾說。

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）認為維金斯整個季後賽都很棒，特別是今晚，「我們需要他，我們一直等待他有這樣的關鍵表現。他是一名優秀的攻防兼備球員，我們需要所有人都能挺身而出。」

Warriors win at home to force a Game 6 🍿



Draymond: 20 PTS, 10 REB, 4 AST

Wiggins: 25 PTS, 7 REB, 5 AST



Game 6: Friday | 10pm/et | ESPN pic.twitter.com/cda2Hp203y — NBA (@NBA) May 11, 2023

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