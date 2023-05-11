快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

NBA／維金斯打出回歸後最佳表現 教頭柯爾：我們等三周了

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯(持球者)打出回歸勇士後的最佳表現正是時候。 路透
維金斯(持球者)打出回歸勇士後的最佳表現正是時候。 路透

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）例行賽因家庭因素缺陣很長一段時間，剛復出就直接面對季後賽舞台，不過他仍然能每場貢獻雙位數得分。今天他在輸球就被淘汰的比賽中，拿下個人今年季後賽新高25分，獲得教練及隊友稱讚。

維金斯全場18投10中，拿到25分7籃板5助攻，助勇士以121：106大勝湖人。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盛讚維金斯表現非常關鍵，「這是維金斯回歸後打最好的比賽，我們等三周了。」

「他的進攻方式幫助團隊進攻達到另一個高度。我認為在洛杉磯這幾場比賽，解決很多問題，維金斯在具備侵略性方面做得很好」柯爾說。

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）認為維金斯整個季後賽都很棒，特別是今晚，「我們需要他，我們一直等待他有這樣的關鍵表現。他是一名優秀的攻防兼備球員，我們需要所有人都能挺身而出。」

Andrew Wiggins Kevon Looney

相關新聞

NBA／勇士成功延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

衛冕軍勇士隊陷入1比3落後的絕對劣勢，今天在柯瑞（Stephen Curry）27分領軍，帶出團隊6人兩位數發揮下，以1...

NBA／小裴頓攻防兩端表現亮眼 柯爾盛讚：改變比賽的球員

勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）近兩戰加入先發陣容都有優異表現，今天攻下13分6籃板，場上正負直為全隊最佳的+25分，助勇士以121：106大勝湖人，賽後勇士主帥柯爾（Steve Ker

NBA／與詹皇齊聲反駁柯爾指控 漢姆：我們不教假摔和打頭

勇士與湖人兩支高人氣球隊季後賽正面交鋒，充滿許多話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）G4輸球後，指控湖人球員一直假摔，並得到裁判哨音。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）與詹姆斯（LeBro

NBA／寫隊史首見紀錄保尼克生機 布朗森：沒什麼好慶祝的

尼克控衛布朗森（Jalen Brunson）今天化身鐵人拚戰48分鐘，率尼克以112：103擊退熱火隊，將系列賽扳成2：3落後。他全場攻下38分9籃板7助攻，也是尼克隊史首位達成此數據的球員。

NBA／戴維斯排除腦震盪可能 狀況好轉自行走出球場

湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）今天和勇士隊的第5戰因頭部遭擊提前退場，據報導坐上輪椅離開球場，且可能...

NBA／太陽壞消息！保羅G6確定缺席、艾頓出戰成疑

太陽隊季後賽第二輪陷入2：3落後的絕境，今天再傳壞消息，資深控衛保羅（Chris Paul）確定無法打第6戰，中鋒艾頓（Deandre Ayton）則因肋骨傷勢，出戰成疑。 剛過38歲生日的保羅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦