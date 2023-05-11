NBA／小裴頓攻防兩端表現亮眼 柯爾盛讚：改變比賽的球員

勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）近兩戰加入先發陣容都有優異表現，今天攻下13分6籃板，場上正負直為全隊最佳的+25分，助勇士以121：106大勝湖人，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言小裴頓是「改變比賽的球員」。

小裴頓今年季後賽前9戰都從板凳出發，他第二輪G4首度擔任先發球員，攻下15分。他今天再次先發同樣有好表現，對此柯爾強調，「小裴頓是改變比賽的球員，我們去年就知道了。能贏下冠軍，他發揮很大的作用，很高興他回來了。」

柯爾更進一步解釋小裴頓帶來的幫助，「他改變我們的防守。他有能力跟上湖人後衛，他們有羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）及施羅德（Dennis Schroder），顯然華克（Lonnie Walker IV）上一場也打很好。小裴頓使我們有人可以限制持球者，至少讓他們打得困難一點。」

「進攻部分，他的速度和籃下終結能力非常特別，我們現在是不同支球隊，因為他回到陣中」柯爾說。

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