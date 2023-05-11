NBA／戴維斯排除腦震盪可能 狀況好轉自行走出球場
湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）今天和勇士隊的第5戰因頭部遭擊提前退場，據報導是坐上輪椅進入休息室，可能缺席後天進行的第6戰。不過根據賽後最新消息，AD已排除腦震盪可能，甚至被拍到是自行走出球場。
30歲的戴維斯這系列賽場均有22.4分、13.4籃板，今天第四節卡位時遭勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）肘擊退場前，戴維斯也有23分、9籃板表現。
TNT記者海恩斯（Chris Haynes）報導，戴維斯一開始有明顯的腦震盪情形，還需要坐在輪椅上回休息室，將進行檢查做進一步評估；海恩斯接續更新，根據消息來源透露，戴維斯已排除腦震盪狀況。
湖人教頭漢姆（Darvin Ham）賽後記者會已表示，戴維斯被打到頭後，狀況已有好轉。而根據推特影片，戴維斯最後是自行走出勇士球場。
Anthony Davis walking out of the arena. 🙏— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月11日
(via @mcten)
pic.twitter.com/wDEeab5VNk
當時魯尼的動作並沒裁判響哨，最終勇士在6人得分兩位數下以121：106奪勝，將系列賽扳成2：3，周六的第6戰若能奪勝，戰局就會進入台灣時間周日進行的驟死戰。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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