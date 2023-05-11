NBA／AD頭部遭魯尼重擊 傳坐輪椅離開球場
湖人今天以106：121不敵勇士隊，令人擔憂的是，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）在比賽中被魯尼（Kevon Looney）的手重擊頭部，坐著輪椅離開球場，並傳出他有輕微腦震盪現象，而根據最新消息，已排除這可能，目前他狀況已逐漸恢復。
第四節魯尼在卡位過程中，手直擊戴維斯臉部，他當下立刻痛苦抱頭，回到板凳席休息後臉色仍相當凝重，隨後確定無法回到場上。據現場記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，戴維斯最終坐著輪椅離開球場，賽後才會再進行評估。
AD will NOT return after getting hit in the face by Kevon Looney. pic.twitter.com/IIAMDR45GP— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月11日
湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後受訪時表示，「戴維斯看起來還不錯。」而根據知名記者海恩斯(Chris Haynes)的最新消息，戴維斯初步診斷已排除腦震盪疑慮，至少不會因此缺席第六戰，湖人球迷可以鬆口氣了。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言