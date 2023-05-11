NBA／AD頭部遭魯尼重擊 傳坐輪椅離開球場

湖人今天以106：121不敵勇士隊，令人擔憂的是，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）在比賽中被魯尼（Kevon Looney）的手重擊頭部，坐著輪椅離開球場，並傳出他有輕微腦震盪現象，而根據最新消息，已排除這可能，目前他狀況已逐漸恢復。

第四節魯尼在卡位過程中，手直擊戴維斯臉部，他當下立刻痛苦抱頭，回到板凳席休息後臉色仍相當凝重，隨後確定無法回到場上。據現場記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，戴維斯最終坐著輪椅離開球場，賽後才會再進行評估。

AD will NOT return after getting hit in the face by Kevon Looney. pic.twitter.com/IIAMDR45GP — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月11日

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後受訪時表示，「戴維斯看起來還不錯。」而根據知名記者海恩斯(Chris Haynes)的最新消息，戴維斯初步診斷已排除腦震盪疑慮，至少不會因此缺席第六戰，湖人球迷可以鬆口氣了。

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