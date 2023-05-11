NBA／混搭布萊恩金句影片誓言回歸 字母哥：厭倦不被尊重

例行賽龍頭公鹿在季後賽首輪遭熱火隊上演「老八傳奇」，賽後安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）反駁失敗賽季的言論引發討論。安戴托昆波沉寂多時後，日前在推特發文表達對恩師布丹霍澤（Mike Budenholzer）的感謝，昨天則霸氣宣告自己即將回歸。

公鹿季後賽首輪G5輸給熱火，賽後安戴托昆波以喬丹（Michael Jordan）15年6冠為例，反駁「賽季失敗說」。公鹿始終未開賽季總結記者會，5日更宣布與執教勝率近7成的布丹霍澤分道揚鑣。

安戴托昆波終於在9日打破沉默，發文附上他2021年奪冠後與布丹霍澤相擁的畫面，並感性寫道，「我們完成很多令人難以置信的事，我永遠感激。」

Thank you for five meaningful years Coach. We accomplished something unbelievable and I’m forever grateful. 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/uRPRtl7NJv — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年5月9日

安戴托昆波昨天則貼出賽前的沉思照並寫下，「我厭倦不被尊重，我回來了。」NBA昨日公布年度最佳防守陣容，安戴托昆波意外未入選。因此有外媒推測，這則貼文在表達對此事的不滿。

I’m tired of the disrespect. I’m coming. pic.twitter.com/eMRPb6kbLJ — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年5月9日

而最新一篇貼文更混搭已逝球星布萊恩(Kobe Bryant)的受訪金句，與自己在淘汰記者會上反駁公鹿是「失敗球季」言論的影片，寫下「這都是通往成功的過程」，再次強調自己絕對會捲土而來。

It's steps to success. pic.twitter.com/PpVgec57ov — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2023年5月10日

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