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NBA／柯瑞飆27分率勇士主場贏球拼出G6 湖人輸球又折損AD

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞此戰攻下27分，湖人AD則在第四節被魯尼打到頭傷退。 美聯社
柯瑞此戰攻下27分，湖人AD則在第四節被魯尼打到頭傷退。 美聯社

衛冕軍勇士隊陷入輸球就淘汰的絕對劣勢，今天第5戰回到主場火力全開，上半場就飆進11記三分彈，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）得分都超過20分聯手下，以121：106轟下雙星戴維斯（Anthony Davis）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊。

勇士奪勝後將系列賽追到2勝3敗，後天登場的第6戰將到湖人主場力拚扳平戰局。NBA史上史上共有13次在1比3落後下連趕3戰，其中一次就是勇士領銜，在2016年西區冠軍戰逆轉雷霆隊。

衛冕軍勇士首節就在外線開火，全隊6人有進球記錄，團隊12投7中，湖人靠戴維斯單節13分表現才以28：32緊咬比分。

第二節湖人在詹姆斯飆進3記外線下一度反超，但勇士節末打出10：2小高潮，當家球星柯瑞（Stephen Curry）更飆進壓哨外線，半場打完勇士取得70：59領先。

勇士第三節靠小裴頓（Gary Payton II）和柯瑞連拿5分，領先再擴大，但柯瑞2分31秒切入取分取得91：75領先、逼使湖人喊出暫停後卻突然離場，湖人趁柯瑞不在回敬7：2攻勢，三節打完差距仍維持在11分。

第4戰繳出「大三元」的柯瑞第四節回到球場，馬上在24秒進攻時間到點前投進中距離，湖人禁區大將戴維斯7分半又因頭部被擊中退場檢查，讓勇士贏面大增，但湖人里夫斯（Austin Reaves）5分25秒飆進外線後將差距縮小到95：104。勇士暫停後柯瑞馬上獨得5分，差距再回到兩位數，維金斯2分47秒完成「3分打」將差距擴大到14分時，湖人就將主力換下，最終勇士就以121：106守住主場勝利。

勇士先發得分都達兩位數，扮演「第四節先生」的柯瑞攻下勇士最高27分，維金斯25分、格林20分外帶10籃板，小裴頓13分、湯普森10分；湖人以詹姆斯25分最佳，提前退場的戴維斯23分、9籃板，里夫斯和羅素（D'Angelo Russell）各15分。

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