NBA／莫蘭特未入選最佳陣容超虧 綠衫軍雙星有望各賺3億美元
灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）本季場外麻煩不斷，NBA今公布年度最佳陣容名單，沒有他的名字，這將讓他少賺約3900萬美元。另外塞爾蒂克雙星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）皆順利入選，他們皆有望得到5年超級頂薪，兩人未來合約總值相加有望突破6億美元。
據NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，莫蘭特去年夏天和灰熊簽下占薪資空間25%的指定新秀延長合約，價碼約為5年1.94億。若連續入選年度最佳陣容將觸發條件，上升為30%，高達5年2.33億美元。莫蘭特最終沒入選，因此少拿3900萬美元。
反觀塞爾蒂克泰托姆和布朗皆連2年入選年度最佳陣容，獲得5年超級頂薪（35%）資格。布朗合約將在2024年夏天到期，今年夏天有資格拿到5年2.95億美元延長合約；泰托姆有資格在2024年夏天獲得5年3.18億美元延長合約。
All-NBA is announced tonight.— Bobby Marks (@BobbyMarks42) 2023年5月10日
Here’s what is at stake in Boston. pic.twitter.com/Wj2OkXHXhp
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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