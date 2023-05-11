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NBA／莫蘭特未入選最佳陣容超虧 綠衫軍雙星有望各賺3億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(右)。 路透
莫蘭特(右)。 路透

灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）本季場外麻煩不斷，NBA今公布年度最佳陣容名單，沒有他的名字，這將讓他少賺約3900萬美元。另外塞爾蒂克雙星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）皆順利入選，他們皆有望得到5年超級頂薪，兩人未來合約總值相加有望突破6億美元。

據NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，莫蘭特去年夏天和灰熊簽下占薪資空間25%的指定新秀延長合約，價碼約為5年1.94億。若連續入選年度最佳陣容將觸發條件，上升為30%，高達5年2.33億美元。莫蘭特最終沒入選，因此少拿3900萬美元。

反觀塞爾蒂克泰托姆和布朗皆連2年入選年度最佳陣容，獲得5年超級頂薪（35%）資格。布朗合約將在2024年夏天到期，今年夏天有資格拿到5年2.95億美元延長合約；泰托姆有資格在2024年夏天獲得5年3.18億美元延長合約。

Ja Morant Jayson Tatum Jaylen Brown

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