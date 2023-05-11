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NBA／柯瑞飆壓哨外線 勇士半場11記三分彈領先湖人11分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞半場結束球投進壓哨三分，助勇士領先湖人雙位數。 美聯社
柯瑞半場結束球投進壓哨三分，助勇士領先湖人雙位數。 美聯社

眾所矚目的勇士隊和湖人隊系列賽，今天進行關鍵第5戰，陷入退無可退劣勢的勇士首節就在外線開火，單節轟進7記三分彈，當家球星柯瑞（Stephen Curry）第二節更飆進壓哨外線，半場打完暫時以70：59領先雙星戴維斯（Anthony Davis）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊。

湖人前4分半只有戴維斯5分撐場，反觀勇士，格林（Draymond Green）第一球三分線出手就命中，維金斯（Andrew Wiggins）、小裴頓（Gary Payton II）和柯瑞外線也開火，聯手打出17：5猛攻；湖人在戴維斯強攻下追到22：24，勇士靠板凳出發的穆迪（Moses Moody）連飆2記外線，首節仍維持32：28領先。

勇士第一節三分球12投7中，且有6名球員有進球記錄；湖人首節外線5投僅1中，全隊得分集中在戴維斯身上，他8投6中拿下13分，詹姆斯4分。

第二節湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）和詹姆斯連飆外線，反以34：32超前；勇士先靠格林突破追平，成功防守轉換快攻後柯瑞再拿2分，但湖人有詹姆斯外線再開砲，加上里夫斯（Austin Reaves）發揮，再將比數追平成54：54。

平手之際，勇士在格林和湯普森4罰命中、波爾（Jordan Poole）和維金斯飆進外線下打出10：2小高潮，湖人雖靠戴維斯連罰帶切連拿3分追近比數，但湯普森再飆外線，柯瑞更飆進壓哨三分球，助隊以70：59領先進入下半場。

勇士上半場三分球21投11中，柯瑞、湯普森、維金斯、穆迪各進2球，維金斯16分半場最佳，格林14分、柯瑞12分；湖人也有3人得分兩位數，戴維斯18分、詹姆斯17分，替補出賽的施羅德11分。

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