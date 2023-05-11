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NBA／勇士太早給波爾大合約？聯盟高層：要貼選秀權才能送走

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(右)。 路透
波爾(右)。 路透

勇士後衛波爾（Jordan Poole）今年季後賽陷入低潮，引發許多球迷不滿。根據《Bleacher Report》報導，1位匿名NBA高層認為，勇士太早端出大合約給波爾。

波爾原先今年結束後將成為自由球員，但勇士去年10月就端出4年1.4億美元合約，與他完成續約。波爾雖穩定性受質疑，但例行賽以43%投籃命中率，場均攻下20.4分，且82場全勤。

不過波爾季後賽狀態下滑，投籃命中率降到34.2%，季後賽第二輪G4，甚至一分未得，波爾因此受外界批評。一位匿名高層更表示，「我不知道為什麼勇士急著付錢給他。他們可以夏天再給相同價碼。他賺得比維金斯（Andrew Wiggins）多，但維金斯更有價值。」

該報導也引用多位匿名高層的看法，認為若勇士要交易波爾，必須貼出選秀權或其他年輕球員，例如庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）。

Jordan Poole

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