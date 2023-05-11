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NBA／最後一次位置票選年度球隊 MVP安比德首次進第一隊

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
被約柯奇打壓好幾年後，新科MVP安比德終於入選年度第一隊！ 法新社
被約柯奇打壓好幾年後，新科MVP安比德終於入選年度第一隊！ 法新社

NBA年度最佳陣容公布，年度MVP排名前兩名的安比德、約柯奇分別在第1隊、第2隊。亞歷山大首次獲選就進到第1隊，19次入選的詹姆斯在第3隊、9次獲選的柯瑞在第2隊。

獲選進入年度第1隊的有密爾瓦基公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、費城76人的安比德（JoelEmbiid）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）、波士頓塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）。

這次票選中，安戴托昆波是唯一拿下全部100張第1隊選票的球員，泰托姆拿下92張、安比德獲87張、亞歷山大得到63張、唐西奇則有60張。

這次年度第1隊成員中，安戴托昆波7次入選年度最佳陣容、5次進到第1隊，紀錄最為輝煌。5次入選年度最佳陣容的安比德，這次首次進到第1隊。亞歷山大則是生涯首度入選年度最佳陣容，就進到第1隊。

2022-2023年度最有價值球員（MVP）安比德是年度第1隊的中鋒，而在年度MVP獎競爭中排名第2的約柯奇（Nikola Jokic），雖帶金塊在例行賽拿下53勝29敗、西區第1的成績，但只能排進年度第2隊。

約柯奇現在知道恩比德過去兩季的感受了，但這應該是最後一次發生這樣的現象。因為下個球季開始，年度最佳陣容將不再依位置圈選。

進到年度第2隊的有塞爾蒂克的布朗（JaylenBrown）、邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、丹佛金塊的約柯奇、克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）。

當中以柯瑞9次進到年度最佳陣容最多，其中有4次是進到第1隊。布朗、米契爾都是首度進到年度最佳陣容名單。

年度第3隊的成員有沙加緬度國王的福克斯（De'Aaron Fox）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBronJames）、波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、紐約尼克的藍道（Julius Randle）、國王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

詹姆斯19次入選年度最佳陣容，有13次是在第1隊。福克斯與沙波尼斯都是首度被選進年度最佳陣容。

NBA從1989年開始，就用現行的圈選方式，依照球員場上位置，選出年度前3隊，每隊有2名後衛、2名前鋒、1名中鋒；1956年至1988年也是一樣的選法，但只有兩隊：1947年到1955年選出兩隊，但不依照球員位置評選。

通常來說，年度MVP最終候選人，通常都會進到年度第1隊，但也會有例外，這通常發生在中鋒身上，因為3隊年度最佳陣容中，每隊只會選出1名中鋒。

在這次之前，安比德就是最好的例子，他前兩個球季都在MVP票選排名第2，最後都只被選進年度第2隊。

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