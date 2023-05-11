NBA／太陽壞消息！保羅G6確定缺席、艾頓出戰成疑

太陽隊季後賽第二輪陷入2：3落後的絕境，今天再傳壞消息，資深控衛保羅（Chris Paul）確定無法打第6戰，中鋒艾頓（Deandre Ayton）則因肋骨傷勢，出戰成疑。

剛過38歲生日的保羅過去兩天大幅增加訓練量，對此太陽總教練威廉斯（Monty Williams）表示，「我得到的資訊告訴我，出賽狀態沒有變，但他確實取得更多進展。」

艾頓第5戰因肋骨被撞到，出賽狀態成疑，布克（Devin Booker）也有傷勢出現，威廉斯透露兩人看起來都沒事，但艾頓還需要透過檢查確認。

今年季後賽打破多項紀錄的布克，第5戰第三節8投僅1中，太陽因此徹底崩盤，吞下慘敗。值得一提的是，杜蘭特（Kevin Durant）季後賽場均出賽42.9分鐘排聯盟第1，布克42.3分鐘排第2，相當考驗兩位球星的體力能否負荷。

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