NBA／史上最強矮腳虎 「戰神」艾佛森來台會球迷

史上最矮NBA選秀狀元「戰神」艾佛森球風狂放具侵略性，2016年入選名人堂，他的招牌換手運球讓球迷至今津津樂道，儘管退休後身材不如當年，但這次來台獻技，仍吸引球迷爭睹。

現年47歲的艾佛森（Allen Iverson）1996年參加NBA選秀會，也是歷年來含金量最高的一屆，身高僅183公分艾佛森在一票好手中脫穎而出，成為史上最嬌小的選秀狀元，參加同梯選秀會還有奈許（SteveNash）、布萊恩（Kobe Bryant）、艾倫（Ray Allen）等人，以及當年落選的華勒斯（Ben Wallace），後來都是名人堂的一員。

儘管艾佛森身材並不突出，卻勇於挑戰禁區，但他在場上展現拚勁、對勝利的渴望、無所畏懼的球風和得分能力，讓他獲得「戰神」的稱號，而招牌的換手運球，讓他成為聯盟著名的「腳踝終結者」。

艾佛森NBA生涯從費城76人起步。 歐新社

艾佛森NBA生涯從費城76人起步，初登場就轟下30分，技驚四座，並贏得當年最佳新人獎項，他的到來讓黯淡多年的76人出現希望，後來率隊再度重返東區決賽，開啟了輝煌一頁。

2001年艾佛森幾乎是憑藉一己之力，挾帶著年度MVP氣勢，帶領球隊闖進總冠軍賽，面對由布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的洛杉磯湖人，艾佛森依舊無所畏懼，首戰轟下48分，拿下系列賽唯一一場勝利，並送當年如日中天的湖人隊季後賽首敗。

儘管費城76人最終無緣奪冠，但艾佛森在總冠軍賽第一戰延長賽晃倒湖人隊布泰隆．魯（Tyronn Lue）後進球，艾佛森準備回防時，順勢跨過倒在地上的布泰隆．魯，留下「胯下之Lue」的經典畫面。

艾佛森14年NBA生涯，出賽914場，留下場均26.7分、3.7籃板、6.2助攻、2.2次抄截成績，4度拿下得分王、3次奪得抄截王頭銜，生涯11度入選全明星賽、2度榮獲全明星賽MVP、3次入選NBA年度第一隊，並在2001年獲選年度MVP。

艾佛森後來歷經丹佛金塊、底特律活塞、曼非斯灰熊等球隊，最後回到生涯起點76人隊的懷抱，並在2013年舉辦引退儀式，2016年入選名人堂。

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