NBA／艾佛森下午抵台身材略為發福 與球迷零互動快閃

美國職籃NBA傳奇球星「戰神」艾佛森今天下午搭機抵達松山機場，展開訪台行程，上百名熱情球迷高舉海報喊著MVP，而艾佛森並未多做停留，在保鑣護送下直接搭車離去。

艾佛森（Allen Iverson）這次來台預計將停留4天3夜，而重頭戲將是明晚登場的球迷見面會，主辦單位Evolution Sports日前在臉書公布艾佛森班機訊息，艾佛森今天下午4時15分抵達，儘管他退休多年、身材略為發福，但上午7時多就有球迷到場，準備一睹名人堂球星的風采。

松山機場大廳今天湧進上百名球迷，拿著費城76人球衣和自製海報，歡迎艾佛森到來，艾佛森約在下午4時30分現身，場球迷隨即不停高喊MVP，而艾佛森簡單揮手與球迷打招呼後，並未與球迷多做互動，直接搭車離開，全程不到2分鐘。

美國職籃NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）10日搭機抵台，吸引大批球迷提前到台北松山機場卡位，等待艾佛森現身。 中央社

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）10日下午抵台，從台北松山機場入境後隨即搭車離去，大批球迷到場接機，也有不少媒體採訪關注。 中央社

現年47歲的艾佛森（Allen Iverson）1996年參加NBA選秀會成為選秀狀元，披上費城76人戰袍，那一年選秀會人才輩出，參加同梯選秀會的還包括奈許（SteveNash）、布萊恩（Kobe Bryant）、艾倫（Ray Allen）等人，後來都成為名人堂球星。

身高僅183公分的艾佛森，身材並不突出，為史上最嬌小的選秀狀元，但他在場上展現的拚勁和得分能力，加上出色的進攻技巧，讓他擁有「戰神」的稱號。

艾佛森14年NBA生涯，共11度入選明星賽、2度榮獲全明星賽MVP，此外他共4度摘下聯盟得分王、3次抄截王、3次入選年度第一隊，並在2001年獲選為年度MVP，並在2016年入選名人堂。

美國職籃NBA的75大球星、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）10日順利抵台，下午現身台北松山機場，準備展開一系列行程，11日晚間將與台灣粉絲們見面。 中央社

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