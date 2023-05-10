NBA／艾佛森下午抵台身材略為發福 與球迷零互動快閃
美國職籃NBA傳奇球星「戰神」艾佛森今天下午搭機抵達松山機場，展開訪台行程，上百名熱情球迷高舉海報喊著MVP，而艾佛森並未多做停留，在保鑣護送下直接搭車離去。
艾佛森（Allen Iverson）這次來台預計將停留4天3夜，而重頭戲將是明晚登場的球迷見面會，主辦單位Evolution Sports日前在臉書公布艾佛森班機訊息，艾佛森今天下午4時15分抵達，儘管他退休多年、身材略為發福，但上午7時多就有球迷到場，準備一睹名人堂球星的風采。
松山機場大廳今天湧進上百名球迷，拿著費城76人球衣和自製海報，歡迎艾佛森到來，艾佛森約在下午4時30分現身，場球迷隨即不停高喊MVP，而艾佛森簡單揮手與球迷打招呼後，並未與球迷多做互動，直接搭車離開，全程不到2分鐘。
現年47歲的艾佛森（Allen Iverson）1996年參加NBA選秀會成為選秀狀元，披上費城76人戰袍，那一年選秀會人才輩出，參加同梯選秀會的還包括奈許（SteveNash）、布萊恩（Kobe Bryant）、艾倫（Ray Allen）等人，後來都成為名人堂球星。
身高僅183公分的艾佛森，身材並不突出，為史上最嬌小的選秀狀元，但他在場上展現的拚勁和得分能力，加上出色的進攻技巧，讓他擁有「戰神」的稱號。
艾佛森14年NBA生涯，共11度入選明星賽、2度榮獲全明星賽MVP，此外他共4度摘下聯盟得分王、3次抄截王、3次入選年度第一隊，並在2001年獲選為年度MVP，並在2016年入選名人堂。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言