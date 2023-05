NBA／賽前變陣計畫遭記者外流 柯爾抱怨：歡迎來到2023

作為NBA知名記者,《The Athletic》記者查拉尼亞來源靈通,總是能先行揭露消息,雖然讀者因此受益,勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)卻成了受害者。

查拉尼亞上週才提早「暴雷」NFL狀元人選,本周又再次發威,在「勇湖大戰」第五戰開始前約三個小時,在節目上表示,勇士將把小裴頓(Gary Payton II)拉上先發,並以小陣容迎戰對手,最後結果也應證了他的預言。

這個消息對湖人隊而言是一大利多,讓教練團有辦法提早擬定策略;但勇士等於被掀底牌,柯爾在廣播節目上就開玩笑地抱怨這件事,「你永遠不會喜歡公事被放到大眾面前。當你擬定了先發,距離比賽又還有兩小時,它被一個非球團內部的人放在推特上,這不是你作為教練最想看到的事情。歡迎來到2023,現在的很難很難把事情藏住。」

事實上勇士內部訊息遭外流已非首次,在去年開季前,格林(Draymond Green)在訓練時毆打波爾(Jordan Poole)的影像也曾遭公諸於世。當在記者會上被問到,揭密者是否享受這樣的影響力時,柯爾只能無奈地說道,「我不知道,有答案的話會告訴你。」

Just in: Golden State Warriors expected starting lineup change in Game 4 vs. Los Angeles Lakers: pic.twitter.com/jKbUc2KaYP

“You never like your business out there in public."



Steve Kerr discussed @ShamsCharania breaking the Game 4 lineup change -- as the Warriors continue to have organizational leakshttps://t.co/Q7QsmpUVEx