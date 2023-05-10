NBA／賽前變陣計畫遭記者外流 柯爾抱怨：歡迎來到2023

作為NBA知名記者，《The Athletic》記者查拉尼亞來源靈通，總是能先行揭露消息，雖然讀者因此受益，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）卻成了受害者。

查拉尼亞上週才提早「暴雷」NFL狀元人選，本周又再次發威，在「勇湖大戰」第五戰開始前約三個小時，在節目上表示，勇士將把小裴頓（Gary Payton II）拉上先發，並以小陣容迎戰對手，最後結果也應證了他的預言。

這個消息對湖人隊而言是一大利多，讓教練團有辦法提早擬定策略；但勇士等於被掀底牌，柯爾在廣播節目上就開玩笑地抱怨這件事，「你永遠不會喜歡公事被放到大眾面前。當你擬定了先發，距離比賽又還有兩小時，它被一個非球團內部的人放在推特上，這不是你作為教練最想看到的事情。歡迎來到2023，現在的很難很難把事情藏住。」

事實上勇士內部訊息遭外流已非首次，在去年開季前，格林（Draymond Green）在訓練時毆打波爾（Jordan Poole）的影像也曾遭公諸於世。當在記者會上被問到，揭密者是否享受這樣的影響力時，柯爾只能無奈地說道，「我不知道，有答案的話會告訴你。」

Just in: Golden State Warriors expected starting lineup change in Game 4 vs. Los Angeles Lakers: pic.twitter.com/jKbUc2KaYP — Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2023

“You never like your business out there in public."



Steve Kerr discussed @ShamsCharania breaking the Game 4 lineup change -- as the Warriors continue to have organizational leakshttps://t.co/Q7QsmpUVEx — 95.7 The Game (@957thegame) May 10, 2023

Steve Kerr jokes about the "special correspondent" who shared the starting lineup news with Shams 😂 pic.twitter.com/sU6sIin8oZ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 9, 2023

udn討論區