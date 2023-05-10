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NBA／賽前變陣計畫遭記者外流 柯爾抱怨：歡迎來到2023

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾對策略遭外流不以為意。 美聯社
柯爾對策略遭外流不以為意。 美聯社

作為NBA知名記者，《The Athletic》記者查拉尼亞來源靈通，總是能先行揭露消息，雖然讀者因此受益，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）卻成了受害者。

查拉尼亞上週才提早「暴雷」NFL狀元人選，本周又再次發威，在「勇湖大戰」第五戰開始前約三個小時，在節目上表示，勇士將把小裴頓（Gary Payton II）拉上先發，並以小陣容迎戰對手，最後結果也應證了他的預言。

這個消息對湖人隊而言是一大利多，讓教練團有辦法提早擬定策略；但勇士等於被掀底牌，柯爾在廣播節目上就開玩笑地抱怨這件事，「你永遠不會喜歡公事被放到大眾面前。當你擬定了先發，距離比賽又還有兩小時，它被一個非球團內部的人放在推特上，這不是你作為教練最想看到的事情。歡迎來到2023，現在的很難很難把事情藏住。」

事實上勇士內部訊息遭外流已非首次，在去年開季前，格林（Draymond Green）在訓練時毆打波爾（Jordan Poole）的影像也曾遭公諸於世。當在記者會上被問到，揭密者是否享受這樣的影響力時，柯爾只能無奈地說道，「我不知道，有答案的話會告訴你。」

勇士 湖人 柯爾

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