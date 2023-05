NBA／哈登全能表現締生涯里程 瑞佛斯讚：今晚就是魔術師

哈登(James Harden)今日打破「他砍分才能贏」的質疑,以輔助角色幫助76人隊戰勝塞爾蒂克隊,也為自己的NBA生涯再豎立里程碑。

本場比賽,哈登總計只出手八次,配上10投8中的罰球,共計得到17分。雖然得分方面並沒有特別顯眼,但他傳出了10次助攻、摘下8個籃板,再搭配2次抄截,於攻防兩端提供球隊莫大幫助,是76人能以115:103大勝塞爾蒂克的關鍵。

除了團隊成功外,哈登也透過這一戰成就了個人榮耀。今天過後,他正式擠下張伯倫(Wilt Chamberlain),以3608分位居季後賽得分榜第20名;也總計傳出988次助攻,超車湯瑪斯(Isiah Thomas),在季後賽助攻排行位居第14,且兩項紀錄都有機會隨著76人持續往前,更進一步刷新。

對於今天哈登的表現,總教練瑞佛斯(Doc Rivers)只有稱讚,「我覺得他今晚就是個魔術師,打出了完美比賽。在一開始需要侵略性時,他打出了侵略性;之後他讓所有人都參與進了比賽。」

在本場比賽前,76人拿下的2勝都是靠著哈登投進關鍵球才擊敗塞爾蒂克,但他今天證明,球隊在他負責穿針引線時仍能取勝,這也讓76人更有機淘汰綠軍,前進下一輪。

Congratulations to @JHarden13 of the @sixers for moving to 20th all-time in Playoff scoring 👏 pic.twitter.com/7QtJaNgAmi

Congratulations to @JHarden13 of the @sixers for moving to 14th all-time in Playoff assists! pic.twitter.com/h8dowPE8Dd

