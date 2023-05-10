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NBA／哈登全能表現締生涯里程 瑞佛斯讚：今晚就是魔術師

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登今日繳出全能表現。 美聯社
哈登今日繳出全能表現。 美聯社

哈登（James Harden）今日打破「他砍分才能贏」的質疑，以輔助角色幫助76人隊戰勝塞爾蒂克隊，也為自己的NBA生涯再豎立里程碑。

本場比賽，哈登總計只出手八次，配上10投8中的罰球，共計得到17分。雖然得分方面並沒有特別顯眼，但他傳出了10次助攻、摘下8個籃板，再搭配2次抄截，於攻防兩端提供球隊莫大幫助，是76人能以115：103大勝塞爾蒂克的關鍵。

除了團隊成功外，哈登也透過這一戰成就了個人榮耀。今天過後，他正式擠下張伯倫（Wilt Chamberlain），以3608分位居季後賽得分榜第20名；也總計傳出988次助攻，超車湯瑪斯（Isiah Thomas），在季後賽助攻排行位居第14，且兩項紀錄都有機會隨著76人持續往前，更進一步刷新。

對於今天哈登的表現，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）只有稱讚，「我覺得他今晚就是個魔術師，打出了完美比賽。在一開始需要侵略性時，他打出了侵略性；之後他讓所有人都參與進了比賽。」

在本場比賽前，76人拿下的2勝都是靠著哈登投進關鍵球才擊敗塞爾蒂克，但他今天證明，球隊在他負責穿針引線時仍能取勝，這也讓76人更有機淘汰綠軍，前進下一輪。

James Harden Doc Rivers 76人 塞爾蒂克

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