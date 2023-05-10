NBA／約柯奇承認想偷聽對手戰術 太陽主帥：應制定新規則

金塊今天以118：102大勝太陽隊，第三節一次暫停中，金塊後衛布朗跑到太陽替補席偷聽戰術，結果杜蘭特突然伸手推一旁的約柯奇（Nikola Jokic），最終布朗（Bruce Brown）和杜蘭特（Kevin Durant）各被吹一次技術犯規，罰球抵銷。

KD got a tech after pushing Jokic 👀 pic.twitter.com/KuKAWTOL8a — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月10日

賽後兩邊都對衝突表達看法，約柯奇大方承認，「我就是要看他們在畫什麼（戰術）。」他也開玩笑說道，「我不知道布朗為什麼要做出反應，如果他沒這麼做，我們將獲得1次罰球。我是真的在責怪布朗。」

杜蘭特則表示，「這件事不怎麼嚴重，他們很興奮，我們當時在畫戰術，接下來的事就如你們所見。」

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）認為應制定新規，限制布朗這種行為，「聯盟必須弄清楚，NBA有太多這種愚蠢行為。應該制定規則，球員不能走到對手圍成一圈的地方。」

udn討論區